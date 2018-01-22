生命科学与智慧养老委员会在北京成立

2018年1月20日，中国生命关怀协会生命科学与智慧养老委员会成立大会在北京西郊宾馆召开，生命科学与智慧养老委员会正式宣告成立。

会上，由中国生命关怀协会理事长李建华，副理事长兼秘书长罗冀兰分别为生命科学与智慧养老工作委员会会员单位以及委员会首届领导班子进行授牌，并颁发证书。

活动现场

深圳生命科学研究院院长李季男博士当选中国生命关怀协会生命科学与智慧养老委员会首届主任委员，并代表委员会首届领导班子进行发言，汇报委员会今后的工作要点。他表示“委员会将认真学习、遵从党的相关政策，充分发挥委员会的价值，树立协会创新意识，用创新的机制促进委员会的发展，从而使委员会与时俱进，充满生机和活力。牢固树立服务意识，为会员企业多办实事，多办好事。让委员会真正成为温馨和谐的会员之家。”

中国生命关怀协会生命科学与智慧养老工作委员会将以生命科学与智慧养老为依托，紧跟国家大战略，努力推动生命科学与智慧健康养老产业的发展，融合社会力量、建立资源共享的平台，促进老年健康多元化服务，提高生命质量，造福广大老年人。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）