冬天，正是柚子上市的大好时节。柚子营养丰富，果实鲜食甘酸可口，其果皮、柚花皆可入药。《本草纲目》之中记载，柚子具有健胃消食、化痰止咳等功效，经常食用，对高血压、糖尿病等有辅助治疗作用。柚子主要具有下面五大功效。

1.开胃消食。柚子用于胃病、胃肠气胀，消化不良，饮食减少者，还能够除口中恶气。

2.解酒、化痰止咳。柚子用于伤酒、慢性咳嗽、痰多气喘等症，对酒醉、口臭或者乘车、船致昏眩呕吐，缓慢嚼服柚肉能够缓解症状。

3.祛火。柚子清香、酸甜、凉润，营养丰富，药用价值很高，富含胡萝卜素，B族维生素、维生素C以及各种矿物质。柚子性偏寒，食用柚子有一定的去火功效。

4.增强体质。柚子可以帮助身体更容易吸收入钙及铁质，其所含的天然叶酸，对于孕妇有预防贫血发生和促进胎儿发育的功效。

5.降血糖。柚子虽然是水果，甜味也很足，但却能够降血糖，预防妊娠糖尿病。柚子虽好，但也有禁忌。它不能与药同时服用，特别是高血压患者服药期间禁吃，还有一些身体虚寒的人也不宜多吃。

下面介绍几款柚子食疗方法。

肺热咳嗽:柚子100克；大生梨100克，洗净后煮烂，加蜂蜜或冰糖调服。

冻疮:柚子皮50克水煎后，用其浸泡冻疮部位，每日数次。

关节痛:柚叶、生姜、桐油一同捣烂后敷于疼痛处。

感冒、咳嗽、气喘:可用鲜柚一个留皮去核，配以正北杏、贝母、银耳各50克，加数瓶蜂蜜炖一日，常服能强健肺部。 （特约记者朱逸整理）