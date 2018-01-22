苦丁茶有疏肝清热、降压降脂降糖作用，颇受都市白领的欢迎。但是，苦丁茶是药而不是茶，不能长期饮用。

苦丁茶，又名角刺茶、苦灯茶、大叶茶，为冬青科植物枸骨、大叶冬青或苦丁茶冬青的嫩叶，烘干，备用。中医认为，苦丁茶性味甘、苦、寒，入肝、肺、胃经，有疏风清热、明目生津之功，适用于外感风热、头痛齿痛、目赤、聤耳、口疮、热病烦渴、泄泻、痢疾等。《本草纲目拾遗》言其“逐风、活血，绝孕”，《本草再新》言其“消食化痰，除烦止渴，利二便，去油腻”。药理研究表明，苦丁茶含有人体必需的多种氨基酸、维生素及锌、锰、铷等微量元素，有降脂、降压、降糖，增加冠状动脉血流量、心肌供血，抗动脉粥样硬化等作用，可明显改善心脑血管病患者的头晕、头痛、胸闷、乏力、失眠等症。

需要注意的是，苦丁茶是药而不是茶，不宜长期服用，以免损伤肝肾功能。苦丁茶性味苦寒，慢性胃炎、消化性溃疡、溃疡性结肠炎等脾胃虚寒者不宜饮用。本品有活血作用，故孕妇不宜选用。《本草纲目拾遗》言其“绝孕”，《中国医学大辞典》言其“凉子宫”，故处于育龄期的男女应慎重选用。（谷悦）