当“周末运动员”　女白领滑雪手臂骨折

平时朝九晚五上班，难得周末休息去滑雪，没想到一个跟斗摔得手臂粉碎性骨折。专家提醒，不是每天都运动的人，运动一定要循序渐进、量力而行，别当“周末运动员”。

25岁的白领鲁小姐平时上班忙，很少锻炼，一般只有周末出门运动。上周六，她和朋友相约到英山去滑雪，从高处往下滑时为闪避人群，她摔倒在地，下意识地用左手肘撑地，结果左臂粉碎性骨折。

武汉市第一医院骨科主治医师倪欢介绍，鲁小姐平时很少运动，骨质相对较差，避险经验也不足，不建议轻易选择刺激性的运动。

该科主治医师徐立提醒，滑雪最容易受伤的就是四肢，骨质疏松人群容易发生腰椎骨折，所以，滑雪前要做准备活动，否则关节囊、滑膜、韧带与肌肉没经过任何预热而马上进入应急状态，易埋下受伤隐患。如果感觉自己要摔倒了，应迅速扔掉雪杖，双手环抱在胸前，用臀部向两侧摔倒。