这些药物跟保健品最好“不见面”

临近年关，各种保健品又被中老年人囤货了。昨天，武汉市食品药品监督管理局专家康康姐表示，的确需要注意，因为很多老人除了吃一些慢性病的药物以外还会吃一些保健品，而很多常见又普通的保健食品会和一些药物产生反应，从而造成危险。

补钙剂和强心药不能一起吃

康康姐说，钙片或维生素D最常见，属于最普通的保健食品。现在老年人的补钙意识很强，但这些补钙剂不能和洋地黄等强心药一起吃，否则容易诱发洋地黄中毒。

所以，长期患有心脏病的老人如果需要补钙，一定要咨询专业的医生，在严密监测的条件下补充钙剂，千万别自己胡乱补钙啊！

维生素D和抗溃疡药不能一起吃

康康姐说，消化道溃疡的病人，如果正在吃含钙、镁等抗溃疡药的话，就不要随意补充维生素D。

本来那些药物里就已经含有了钙和镁了，再吃过量的维生素D来促进钙镁的吸收，弄不好就会引起高钙血症和高镁血症。

活血中药和抗凝剂不能一起吃

很多老年人都喜欢吃一些含益气活血的中药成分的保健食品，人参、当归等。

康康姐说，如果这些中药成分与阿司匹林、华法林等抗凝剂遇上的话，就可能会造成血流不止的后果。

另外，除了这些中药以外，维生素E和维生素K也最好不要和阿司匹林、华法林一起吃，同样也有增加出血的风险。最好，连含有丰富维生素E和维生素K的水果蔬菜也尽量少吃。

蛋白粉和抗过敏药不能一起吃

这蛋白粉可真是近两年保健食品中的主力军。但是，如果你患有过敏性鼻炎或者湿疹的话，就最好别吃蛋白粉了，因为过敏症的患者要注意控制蛋白质的摄入，否则容易让过敏症状去而复返。

最后，康康姐强调，当保健食品和药品犯冲时，究竟该选谁？没什么好纠结的，当然选药品。保健食品只是膳食补充剂而已，不能治病，顶多就是强身。可药品是治病救命的。