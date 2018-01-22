宁夏去年实施健康扶贫工程分类救治贫困患者2.76万人

记者从宁夏回族自治区卫生计生委获悉，2017年，宁夏建立了高效的精准救治体系，通过“大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病兜底保障一批”分类救治贫困患者2.76万人。

宁夏卫生部门对全区82.21万建档立卡贫困人口进行了逐户、逐人、逐病核查，全区因病致贫因病返贫核准率达到99.95%，确定健康扶贫救治目标2.86万人。

在大病集中救治方面，宁夏确定了11种大病专项集中定点救治，其中儿童先天性心脏房间隔缺损等儿童大病在宁夏医科大学总医院和宁夏回族自治区人民医院救治，食管癌、胃癌、结肠癌、直肠癌、终末期肾病在辖区市、县（区）综合医院救治。目前，11种大病已救治543人，救治率96%。

在兜底方面，宁夏将建档立卡贫困患者全部纳入医疗救助范围，财政每年拿出5000万元兜底保障资金，确保贫困患者住院费用实际自付比例不超过总费用10%、当年住院自付费用累计不超过5000元，切实减轻贫困患者就医负担。同时，宁夏还建立覆盖全区的“健康扶贫医疗保障‘一站式’结算信息平台”，实现了建档立卡贫困人口基本信息与定点医疗机构、有关部门间的互联互通、无缝衔接，即时结算，极大方便了贫困患者看病报销。（记者艾福梅）