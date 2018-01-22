流产是指人为或者非人为终止妊娠，分为人工流产和自然流产。人工流产又分为手术流产和药物流产。流产在民间有“小月子”的说法，虽然没有科学依据，但也说明了其对身体有一定影响。为什么有的人一次又一次流产，还能正常怀孕，而有的人因为一次流产就导致了宫腔粘连，甚至是继发性不孕？到底流产对子宫内膜有什么影响，流产以后子宫内膜多久能恢复呢？

子宫内膜分为两层，功能层和基底层。基底层就像内膜制作工厂一样持续不断地产生功能层，而功能层在月经周期中周期性脱落成为月经，或者在孕期成为蜕膜给予胎儿营养支持。随着卵泡发育，分泌雌激素使内膜逐渐增厚，卵泡排出后卵泡壁塌陷形成黄体。卵子排出后有两种情况。一种情况是，卵子成功和精子相遇并形成受精卵，则内膜不脱落，而是发生一系列改变，支持胎儿继续生长。另一种情况是卵子孤独老去，激素下降，没有激素支持的内膜迅速脱落形成月经。

内膜是否恢复，完全取决于内膜基底层是否完好和有无正常的排卵。一般来说，流产以后只要恢复正常月经，月经量和以前一样基本说明内膜恢复了。研究发现，流产后最早在第9天，内膜病理检查就可以显示恢复正常了。但是流产本身对内膜就是一种损伤，流产后内膜会形成创面，所以容易引起子宫内膜炎症、盆腔炎等。自然流产和未清宫的药物流产对内膜损伤比较小。手术流产是利用机械力量将妊娠物从宫腔内吸出或者刮出，如果操作比较暴力或者次数比较多，那损伤内膜基底层的可能性就很大，术后容易造成月经失调、宫腔粘连，甚至是继发性不孕。如果流产后发生了痛经、经量减少，甚至闭经等情况，需要及时到正规医院就诊，不要耽误治疗。

流产后，医生可能会告诉大家，建议恢复月经3～6个月以后再计划妊娠。因为除了内膜的恢复，还要考虑到患者的情绪。另外，每一个人内膜基底层增生的能力是不一样的。这种差异导致了流产术后内膜是否可以恢复，多长时间可以恢复的差异。内膜很脆弱，而且无法对于伤害的承受能力提前预估。（特约记者 杨舒玲整理）