大雪节气后，多吃多汁水果蔬菜防病

上周六是大寒节气。古人云：“大者，盛也，至此而雪盛也”。往往到了这个时段，雪下得大、范围也广。对此，记者咨询了方回春堂下沙馆的老中医徐医生，他提醒大家，近期一些呼吸道症状、皮肤病和上火等病症容易趁虚而入，在无雪的冬天，人们更应注意防病。

徐医生告诉记者，冬季上火，罪魁祸首就是“燥”：一是天气干燥，二是室内取暖温度高，三是进补季节，许多人饮食过于温热。另外，年末压力大，也容易上火，出现口干舌燥、咽干、鼻干、大便干燥等症状。所以，饮食方面，大白菜和白萝卜是最能去火的好食物。大白菜味甘性平，可除烦解渴、清热解毒，对一些肺热咳嗽、便秘者是非常有效。适当吃一些白萝卜，尤其是生吃，不但可以除油腻助消化，止咳，还能生津解毒、清热去火。

此外，冬季是心血管病高发季节，徐医生说，如补水不及时，极易发生血液黏稠的现象，加之运动减少，血液流动慢，使血液呈现一种高凝的状态。所以心血管病人一定要多喝水，饮食上要多吃多汁类的水果和蔬菜，如藕、萝卜、梨和火龙果等。

徐医生还建议，最近空气质量差，细菌病毒多，加上干燥，自然会导致上呼吸道感染的几率增多，而且这种不舒服还和一般的风寒感冒不是一码事，需要引起重视。因此，此时更应该保护嗓子，建议每天要多喝水，吃新鲜的水果和蔬菜，嗓子一出现不舒服时，马上用开水泡一些罗汉果、橄榄、胖大海等饮用，防止炎症继续往气管甚至肺脏里面发展。