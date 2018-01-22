医联体当以公平与效率作为检验指标

首都儿科研究所附属儿童医院近日与怀柔区妇幼保健院、平谷区妇幼保健院、密云区妇幼保健院、昌平区妇幼保健院、通州区妇幼保健院、门头沟区医院、北京中医医院顺义医院和北京仁和医院8家单位签约。据介绍，首儿所儿科医联体和朝阳区儿童（首都儿科研究所）医联体覆盖了北京朝阳区内及远郊区县的儿童医疗和保健。

顾名思义，医联体意寓医疗联合体，是将同一个区域内的医疗资源整合在一起形成一个集体，通常情况是自高到低的递级组合和全面覆盖。“医联体”模式作为让患者就近享受优质医疗服务的重要途径，已成为医改政策中极为重要的一环，各地构建医疗联合体的探索也方兴未艾。据国务院医改办主任、国家卫生计生委副主任王贺胜介绍，截至2016年年底，全国已有205个地级以上城市开展相关工作，占地级以上城市总数的60%以上，在四种较为成熟的模式中，以北京市儿童医院儿科联盟为代表的跨区域专科联盟则位列其中。

作为破解分级诊疗难题的医联体，在其间发挥着无以替代的作用。一方面，不堪重负的顶级医院可以从繁重的医疗任务中解脱出来，继而担负起教学、科研和临床诊治疑难重症的责任；另一方面，门可罗雀的基层和社区医院，又因为“大树底下好乘凉”，借助于顶级医疗的技术扶持与联合治疗，不断提高其诊治水平和技术，既可以让闲置的设备被充分运用起来，又可以据此提升人气，增加就诊的人数。

要实现制度设计的初衷并不容易，从内部结构上，医联体分为松散型和紧密型；从层次上看，又分为扁平型和分级型。初级层次的合作，不外乎从上到下的技术指导、业务合作等，较高层次的则是实行一体化的管理，医联体设立理事会、执行委员会和指导委员会，分别承担重大事项协调与决策、医联体运行和政策指导、试点评估等职能，承担统一的管理、经营、考核和分配权限。

但如何打破地域界限，如何实现多位一体，依然是医联体面临的最大障碍。顶级医院的人才、资源和技术如何下沉？基层和社区医疗机构的人才如何上移，如何让患者在家门口就能享受到优质的医疗服务，如何让停滞的分级诊疗流转起来，最终取决于医疗资源的公平与效率。若不能破解政策失衡导致的资源失衡，城乡之间、区域之间的医疗分化得不到化解，制度鸿沟若不能得已填平，则医联体的破局之路还异常艰难。

公平与效率是一体两面，具有高度的关联性。实现了医疗资源的公平，才能确保效率的实现。基层首诊、双向互诊和三级诊疗制度能否有质推动，如何解决看病难和难看病之间的矛盾，要求医联体在实现架构的联合之后，真正要做到一体化管理，并实现内部资源的公平化使用，效率化考核。不过现在的问题在于，谁来实施主导，谁来进行考核，谁来给予管理。靠行政化的命令，还是基于行业自律下的自我约束，同时又如何尊重规律与市场，都是医联体亟待解决的难题。

在整个医疗资源公平问题未解决的情况下，医疗资源的使用效率就难以体现，医联体的功能发挥也会受到限制。实现医疗资源分配的公平性是医改的首要任务，改变时下医疗经费分配上的“马太效应”，注重源头活水的培育和引导，让基层享受足够多的政策红利，才有机会实现真正的制度破题。