放化疗后 最应该食补这些

放化疗常可抑制骨髓的造血功能，导致外周血细胞减少、面色少华、头晕眼花、少气乏力等证候。中医药对此有一定疗效。骨髓抑制属于脾肾亏损、气血两虚证，采取补益脾肾、益气养血法，有利于促进骨髓造血功能的恢复。

肿瘤病人接受放化疗后，可采用下列食疗方来改善骨髓抑制。

1. 参芪薏米鸡汁粥。组成：约重500克小母鸡1只、薏仁50克、粳米50克、党参50克、黄芪50克、枸杞子6克、盐适量。做法：将鸡剖净，去除脂肪及鸡皮，切块，连同洗净的党参、黄芪一起放进砂锅，加水800~1000毫升，煮至鸡肉烂熟，滤去药渣，加入薏仁、粳米、枸杞熬成粥，和盐调味温服。本方具有补中益气、滋阴养血的功效，还能改善食欲。

2. 五仁补血泥。组成：芝麻、松子仁、核桃仁、甜杏仁、花生仁各50克，红糖适量。做法：核桃仁用水浸泡去皮，五仁混合碾碎，上笼用旺火蒸熟取出，加白糖混匀，即可服食。本方具有补虚养血、润肠通便的功效。适用于气血两虚，有吞咽不畅、大便秘结、头晕耳鸣、倦怠无力、形体消瘦等症状者，有助于改善贫血，提升红细胞与白细胞数量。