苹果有营养 挑选学问多

西方有句谚语：“一天一苹果，医生远离我。”苹果的营养价值很高，含有多种维生素。同时，苹果也是一种相对低热量的食物，每100克苹果只产生大约60大卡的热量，而每100克普通奶油蛋糕可以贡献379大卡左右的热量。此外，苹果所含的多酚及黄酮类天然化学抗氧化物质，可及时清除体内的代谢“垃圾”，降低血液中的中性脂肪含量，因此说，苹果的营养价值很高。但吃苹果要注意细嚼慢咽，如果一个苹果能够15分钟吃完，则苹果中的有机酸和果酸就可以把口腔中的细菌杀死。因此，慢慢地吃苹果，对于人体健康更有好处。

不过，对苹果挑选与储藏却蕴藏了不少学问。储藏得当的苹果，储藏期将明显延长，有助于保持果实自身新鲜度，防止营养成分快速流失。

新鲜安全这样挑

苹果的种类很多，对于不同的苹果在挑选标准上也有细微的差别。应尽量符合以下几个要求：

红富士

掂重量。购买时，把苹果拿在手里掂一下，有坠手的感觉，说明水分足、口感好。

看表皮。购买时，看苹果身上是否有条纹，条纹越多越好。

看果柄。购买时，看苹果柄是否有同心圆，由于日照充分，有果柄的比较甜。

看颜色。苹果是越红、越艳的好。

秦冠苹果

看大小。购买时，挑大小均匀的（最好是中等大的）。

看手感。用手轻轻按一下苹果，感觉可以按得动的就是甜的，按不动的就是酸的。

看颜色。颜色要均匀。

黄元帅苹果

看颜色。购买时，挑颜色发黄的，麻点越多越好。

看重量。用手掂量一下苹果，轻的比较绵，重的比较脆。

黄香蕉苹果

看表皮。表皮麻点越多越好。

看颜色。颜色是青的，略微泛黄的好。

科学存储这样做

适宜的存储方法可以延长苹果保持鲜脆口感的时间。

若是少量的苹果，可直接装入塑料袋中，再放入冰箱冷藏室即可，保存时注意保持干燥、低温。

若是大量的苹果，可以用纸箱、木箱、坛等容器来贮藏，所用容器必须擦干，并用白酒涂擦坛、缸等容器内壁。苹果买来之后要先在阴凉处摊放几天，然后分层放入容器内，装好后喷洒白酒（根据贮藏不同喷洒50~150克不等)，最后用棉絮盖上，再盖上一层塑料布封口，可随吃随取，这样能储藏半年以上。

贴心小叮咛

1.经常食用苹果，可以有助于防止胆固醇升高和控制血压、强化骨骼、抗氧化、消除黑眼圈、控制体重等等。

2.溃疡性结肠炎、腹泻的患者不宜吃苹果;肾病、糖尿病患者应慎吃苹果;平时有胃寒症状者少食苹果。

3.苹果可以与任何普通食物搭配食用。

（本文摘自由中国医药科技出版社出版、李宁主编的《安全健康买菜经》）