美国《时代周刊》总结多位专家的意见认为，每天使用超过5小时，会让孩子感到无助、想自杀

现在，地铁、公交车上，随处可见低头专注玩手机、打游戏的孩子。美国《时代周刊》不无焦虑地呼吁，人们应该多来关心关心孩子们了。

长期使用手机，身心都受伤

研究显示，孩子长时间沉浸在手机世界中，会影响身体和心理健康。当家长想和孩子聊天时，他的双眼却死盯着手机，不想和你说半句话，情绪也会发生了很大变化。美国儿童精神科医生维多利亚·邓可莉在其撰写的《关掉屏幕，孩子大脑重开机》一书中提到，“屏幕时间”影响了人们的大脑和身体，带来许多与情绪、认知等相关的问题，导致生理系统陷入失调或混乱。

妮娜·兰顿是一名高中生，因沉迷手机与社交媒体，身心逐渐失调，甚至想轻生。她说：“我其实只是需要帮助，却不知道如何求助。”妮娜的妈妈怎么也想不到女儿会有自杀念头，希望能控制女儿使用手机。

手机上瘾成全球通病

如今，手机上瘾呈低龄化趋势，青少年即使不用手机也“机不离身”。16岁少年桑提每天玩手机时间超过10小时，他说：“这是日常生活的一部分，代表我需要一直和人保持联系。”他爸爸虽然有些担心，但鉴于桑提所有朋友都有智能手机，觉得不给他用，显得不公平又专制。“更棘手的是，现在很多学校在网上留作业，孩子不得不使用手机。”桑提的爸爸担忧地说。

美国圣地亚哥大学心理系教授珍·特温吉搜集了2010~2015年超过50万名美国青少年的资料，发现相较于每天玩手机少于2小时的孩子，每天花3小时以上在电子产品上的孩子，有34%会出现一种以上“类自杀行为”，如感到无助、想自杀。每天使用电子产品5小时以上的孩子，该概率攀升至48%。孩子投入真实社交活动时间越少，越可能感到抑郁。“相较于成年人，青少年的自控力、同理心，以及判断能力发展不足，”美国宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院神经病学系教授法兰西·杰森说，这可能使青少年模糊了网络和现实生活。

四招和手机断舍离

通过访问多名专家，《时代周刊》归纳4个方法可以帮孩子放下手机。

把手机从卧室中拿走。研究显示，在卧室看电子屏幕时间越长，对身体危害越大，特别是影响睡眠。

设置拦截功能。孩子自我克制能力弱，无法准确判断网络内容是非曲直、是否符合自身年龄段。父母可以使用科技手段限制、过滤孩子浏览的网络内容。

和孩子签订“合约”。家长可以和孩子一起商量签订使用电子产品的“合约”，因为建立在平等基础上，孩子更愿意遵守，比如吃饭时全家人都不能玩手机，放学后使用手机不超过1小时，父母陪孩子写作业时只能看书。如果谁违背规则，就要付出一定代价或受到一定惩罚，比如一段时间内不能用手机。

父母树立好榜样。有的父母经常让孩子与手机保持一定距离，自己却很难做到，对孩子“发号施令”就会无济于事。建议父母在孩子面前尽量减少使用手机时间，多看书或者换回只能接打电话、发短信的老式手机。空闲时，全家人一起出去散步、做游戏。（张 轩 编译）