冬藏到底藏什么？藏身体、藏肝肾、藏能量、藏情绪

受访专家：河南省中医院治未病科副主任医师 吕沛宛

编者的话：中医有“春生，夏长，秋收，冬藏”之说。冬者，天地闭藏，水冰地坼。此时，自然界阴盛阳衰，万物蛰伏，生机潜藏，以待来春。人的养生也要着眼于“藏”，即天人合一。不论是民间俗称的“三九补一冬、来年无病痛”，还是中医经典著作《黄帝内经》中说到“冬不藏精，春必病温”，都表明了冬天不“养藏”，对身体健康不利。那么，冬藏到底藏什么、怎样藏？中医专家为您详细解答。

藏身体，保温暖

“三九、四九，关门缩手。”冬季衣着过少、过薄或室温过低，容易消耗阳气，导致经络不畅，引起身体不适甚至发生疾病。中医认为，冬天应祛寒保暖，护藏阳气，尤其要护好以下5个关键部位。

1.脚。脚是身体阳经的末尾、阴经的开头，是人体阴气最重的地方，所以脚部比其他部位更容易受寒。若受到外部寒气侵袭，脚部的血液就会淤积，导致循环不畅，进而引起感冒、发烧等疾病。此外，脚掌远离心脏，血液供应少，表面脂肪薄，保温力差，且与上呼吸道，尤其是鼻腔黏膜有密切的神经联系。所以，脚一旦受寒，就可能引起上呼吸道局部体温下降和抵抗力减弱，患上感冒等多种疾病。

五脏六腑在脚部都有对应的反射区，尤其是脚腕以下部分，刺激或锻炼这里，能通过经络给全身器官带来积极的、有益的影响。每日热水泡脚20分钟，可以有效疏通足部经脉。

2.颈。脖子是寒气入侵的主要位置，颈部受凉，向下容易引起有肺部症状的感冒，向上则会导致颈部血管收缩，不利于脑部供血。因此，很多人一换季就咳嗽、咽炎复发、头痛，其主要根结就在颈部。围一条适合的围巾，即可避免着凉。

3.膝。很多女孩子秋冬季节仍然穿露膝短裙，这对膝关节是一种伤害。由于关节周围的末梢神经对温度和气压变化特别敏感，受凉后，会导致周围的血液循环变差，局部毛细血管和组织发生变化，释放出一些炎性物质，出现红肿、疼痛等症状，进而引发关节炎。因此，冬季要注意适度运动，保持膝关节温度，不轻易露出膝关节。

4.肩膀。秋冬缩在温暖的被子里，只要一露出肩膀，就会觉得很冷，甚至肩膀又疼又酸。所以冬天要注意保持肩部暖和，远离露肩装，睡觉时也不要露出肩膀。

5.腹部。上腹受凉容易引起胃部不适，甚至疼痛；下腹受凉对女性伤害很大。因此，女性日常最好穿个护肚子的小背心，远离露脐服装，且无论室内温度多高，晚上睡觉也要盖好被子，不要露出腹部，否则受凉，轻则腹泻腹痛，重则引起肠炎。

藏肝肾，护阳气

肾为先天之本，属水；肝属木，水生木，冬天养好肾，春天肝的生发功能就会得到滋养，才有生发之力。藏肝肾，要做到以下几点：

1.早睡晚起，顺应天时。《黄帝内经》记载，“无扰乎阳，早卧晚起，必待日光。”也就是说，在寒冷的冬季，不要因扰动阳气而破坏人体阴阳转换的生理机能。日出而作、日落而息，保证充足的睡眠，才有利于阳气潜藏，阴精蓄积。

2.少喝酒。《黄帝内经·素问》载文，过度饮酒可使人“半百而衰”，一是因酒气容易酿生阳热之邪，使腠理疏松，更易感染风邪；二是因为酒性悍疾，容易使身体气机逆乱，影响健康。冬季寒冷，本易感染风寒之邪，更要少喝酒，每天以半两为限，但也要因人而异。

3.适度运动。俗话说，“冬天动一动，少闹一场病；冬天懒一懒，多喝药一碗。”冬季气温低，但也不能一味“避寒”，适度运动，生发自身阳气，同样可以暖身抗寒，是“主动避寒”。需要注意的是，冬季晨练不要太早，有太阳的天气，最好等到阳光出来再晨练，运动强度也不宜太大，微微发热即可，太极拳、养生气功、慢跑等都是很好的方法。

藏能量，打基底

中国历来有“补冬”的习俗，“冬季补一补，来春打老虎”。冬季应当少食咸，多吃点苦味的食物，少食生冷，并有的放矢地食用一些较清淡温和且能扶助正气、补益元气的食物。

需要注意的是，食补应该因人、因地而异，吃什么、做什么，都要适可而止，根据当地、当时的实际情况，灵活运用养生原理。总的来讲，健康人食补应注意均衡饮食，以高蛋白、高维生素、高矿物质、低脂肪的食物为佳，如鸡蛋、牛奶、瘦肉、鱼、虾、豆浆、龙眼、大枣等，还应多喝热汤，以滋补脏腑，增进食欲，祛寒保暖。

已经出现不适症状的人，则应辨证食补。

经常感到四肢乏力、精神疲乏、讲话声音低微、动则出虚汗的人，为气虚，可选用人参、党参、太子参、五味子等益气药物，和黄豆、大枣、栗子、胡萝卜、牛肉等搭配炖煮食用。

常常面色枯黄、口唇苍白、头晕眼花、心跳乏力、失眠、耳鸣心悸的人，则为血虚，可选用阿胶、桂圆肉、当归、熟地、白芍、党参，或十全大补丸、滋补膏等养血药，和龙眼、荔枝、葡萄、黑芝麻、牛肝、羊肝等食品搭配炖煮食用。

手脚不温、怕冷、夜尿多，或出现性机能衰退，表现为遗精、阳痿等的人为阳虚，可选用鹿茸片、参茸片、巴戟天、仙灵脾、蛤蚧等助阳益火药，和核桃、虾、羊肉、海参等食品搭配炖煮食物。

经常有低热、下午面部潮红、夜间盗汗、手脚心发烫及口干、眼目干涩等症状的人为阴虚，应选用天冬、麦冬、生地、枸杞、玉竹、龟板或大补阴丸、六味地黄丸等滋阴补肾药材，和梨、桑椹、甘蔗、藕、银耳、鸭肉等食品搭配炖煮食用。

常有腹胀、气短、食欲不振、头昏、大便稀溏、面色无华、四肢无力等症状的人，为脾胃气虚，可多吃一些健脾益气的食物，如山药、鸡蛋、鹌鹑蛋、鸡肉、牛肉、羊肉、瘦猪肉、鲜鱼、花生、核桃、芝麻、大枣、蜂乳、牛奶等。

常有口干，喜饮，手、足、心口发热，盗汗，咽喉燥痛，肢软无力者，为气阴不足，可多食一些益气养阴的食物，如胡萝卜、豆芽、豆腐、莲藕、百合、银耳、蘑菇、鸭蛋、牛蛙肉、甲鱼等。

常有畏寒肢冷、五更泄泻、完谷不化等症状者为脾肾阳虚，可选用枸杞、黄精、山药、炖牛肉、羊肉来温补脾肾。

藏情绪，调情志

冬季主藏，因此，人在冬天，情志上也要潜藏，“内敛宁静”，不要轻易动肝火，防止情绪波动过大，影响人体内环境的稳定，使人体气机运行出现障碍、脏腑功能失常，甚至损伤机体阴阳、精血等。同时，冬天寒冷，易使人情绪低落，长期情志不畅，还可能导致严重的生理疾病。

调理情致，改善情绪，第一要抑目静耳。老子曾说：“五色令人目盲，五音令人耳聋”，就是说，乱看乱听会使耳目过度使用，耗伤神气。目清耳静，就能减少外界对神气的不良刺激，则“神气内守而心不劳”。

第二，精神内守。要有意识地锻炼、控制、调节自己的思维活动及心理状态，使它能与外界因素保持平衡。内心安定，精神守持于内，外邪就没有侵入的契机，病痛自然不会找来。