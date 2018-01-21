冬季取暖小心一氧化碳中毒

每年冬季都是一氧化碳中毒事件的高发期，熟睡中发生中毒更为多见，因此，大家冬季取暖时要提高警惕，及时采取有效的预防措施，避免中毒事件发生。

一氧化碳无色、无味、看不见、摸不着，一氧化碳中毒大多数在冬季取暖时节，发生的主要场所为家庭，包括使用煤炉、炭火等取暖设备的居室，安置燃气热水器的卫生间或淋浴房，使用燃气灶具的厨房等，此外，使用小型油、汽发电机的车库、地下室以及密闭的空调汽车内也是发生一氧化碳中毒的高危场所。

预防一氧化碳中毒最关键的是要保持通风。具体的预防方法为：使用燃气热水器时要打开窗户，让屋中空气流通，要保证氧气的供应；伸出窗外的部分要加上防风帽且要低于在屋内的部分；使用燃气罐后务必扭紧开关，以免漏气；另外也应经常检查连接燃气罐的橡皮管是否松脱、老化、破裂、虫咬，开关是否有异常；在室内设计一个排风扇，夜晚可将排风扇的风机开关打开运行，以加速室内污浊气体和一氧化碳的排出；在窗户的最下端或者其他的地方开一个通风孔，让室外的清洁空气快速进入到室内，以促进空气环流加速浊气排出；室内燃气用具旁最好安装可燃气体泄漏报警器，当周围出现煤气或液化气泄漏时，可以及早采取避险措施。车辆停放在车库、地下室时，不要让汽车引擎持续运转；车在停驶时，不要长时间开着空调，也不要躺在门窗紧闭、开着空调的汽车内睡觉，定期检测汽车的排气系统，防止排气系统一氧化碳泄漏。

此外，陕西疾病预防控制中心在官方微信中提醒，对于一氧化碳中毒的处理，首先应切断一氧化碳来源，立即开窗通风使空气对流，迅速关闭燃气灶具、热水器阀门、管道煤气、熄灭炭火等，避免使用打火机等容易产生火星的物品；其次迅速将患者拖离中毒现场，转移至空气新鲜、通风良好处，解开中毒者的领扣、保持呼吸道通畅，同时要注意保暖，防止并发症发生；患者应保持安静休息，避免活动加重氧的消耗，有条件的尽快让患者吸氧；对于中重度病人，在进行现场急救的同时，应立即拨打120急救电话，尽早送往有高压氧舱的医院进行高压氧舱治疗；对于出现呼吸及心跳停止的危重患者，应立即给予人工呼吸和心脏按压，同时迅速转入医院进行抢救治疗。（记者 龚伟芳）