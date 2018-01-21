患上无精症 未必不能生 这6类精子问题也会连累“好孕”

医学指导/广医三院生殖医学中心男科副主任医师安庚

无精症，顾名思义，就是精液里无法检测到精子。有数据显示，无精症在男性中的发病率约为1%~2%，在不育男性中占约10%~15%，这么算来，这种病在男性中不算十分罕见。

为什么会患上无精症？精液里无法检测到精子的男性，是不是就不能生育了？想做爸爸，除了求助精子库供精者或去领养孩子，无精症的育龄男性还有别的希望吗？

不育男性一成患无精症

正常男性一次射精，精液中所含的精子数量大约在四千万到六亿之间，平均大约为1.5亿，数量十分巨大，只要妻子生殖条件正常，孕育后代根本不成问题。但临床上，不孕不育的夫妻中，男性的因素也占有相当比例。其中，有数据显示，无精症在男性中的发病率约为1%~2%，在不育男性中占10%~15%，并不算罕见。

所谓无精症，顾名思义，即精液中无法检测到精子。广医三院生殖医学中心男科副主任医师安庚解释说，患有无精症的男性，也可以正常射出精液，但在精液中一条成活精子都找不到。无精症的发病人群从青年到中年、老年都有，有些男性即使年富力强，也未能幸免。

为什么会患上无精症？这种病是因为遗传吗？安庚介绍说，无精症根据不同的原因分为梗阻性和非梗阻性，先天性和后天性。仅有少数病例具有家族性或遗传背景。目前临床证实造成非梗阻性无精症的基因并不多，最常见的是染色体异常和AZF基因，也就是无精子基因。药物影响、医源性因素（如放化疗等）、局部高温影响、环境因素等后天因素也可引起非梗阻性无精症。另外，先天性基因突变导致双侧或单侧输精管缺如，后天性因素如感染性因素、创伤、肿瘤等均可导致梗阻性无精症。

治疗对策得当 寻找精子有望

根据不同原因，无精症可分为梗阻性无精症和非梗阻性无精症，治疗对策也有所不同——

梗阻性无精症：这种类型是由于各种泌尿系感染，输精管结扎手术，或是先天性的输精管发育不良、外生殖器损伤等原因造成精子输出管道阻塞，从而引发无精症。

治疗对策：梗阻性的无精症患者，其睾丸本身还是具备正常造精的能力，可以通过手术如输精管复通术，使阻塞的输精管恢复通畅、精液中有足够数量和质量的精子达到正常受孕的目的。

如果输精管复通数月后精液中仍未发现精子，还可以通过睾丸或附睾穿刺获取精子，然后进行试管婴儿助孕治疗。

非梗阻性无精症：这种类型是由于睾丸本身发育不良，先天性基因突变如47XXY（克氏症），下丘脑垂体疾病等因素造成睾丸自身造精功能出现异常，无法产生精子。

治疗对策： 以往非梗阻性无精症都是被判定“不育症中的绝症”，一旦确认，医生一般会建议去精子库找供精者，或者抱养孩子。不过，随着技术的进步，临床上有了进一步的治疗方法。

按安庚介绍，对于非梗阻性无精症，一般先进行内分泌治疗，通过规范的药物治疗，有10%~15%左右的非梗阻性无精症患者能够在精液中找到精子，再利用这些精子进行辅助生殖技术达到生育目的。对于通过内分泌治疗未能出现精子的，一般会建议进行手术治疗，也就是睾丸显微取精术（micro-TESE）。在睾丸的某些局部，可能存在一部分能够正常生精的曲细精管，也就是所谓的“局灶性的生精”。睾丸显微取精术就是利用高清显微镜的帮助，在睾丸里“搜”出这些局灶性的造精组织并将其分离出来。

安庚将利用高清显微镜在睾丸里“搜寻”局灶性的造精组织的过程，比喻成在沙漠里找到绿洲。找到这片“绿洲”，就找到了可以帮助患者孕育后代的希望。这一造精组织被分离出来以后，在体外进行研磨和洗涤后获得精子，然后通过单精子注射卵子获得胚胎，帮助非梗阻性无精症患者成就“爸业”。

“睾丸显微取精术已成为治疗非梗阻性无精症患者的重要技术手段。”安庚说，“现在还可以对获取的睾丸组织进行冷冻保存，成功复苏和受精，这不仅为无精症患者做到了‘无中生有’，还能让他们保持生殖能力的持续性。”

近两年来，广医三院已经为400余例无精症男性进行了手术治疗，目前一部分患者已经在进行试管婴儿的治疗。

“接受这一手术的患者，都需要在术前进行评估。”安庚强调。不过，在无精症患者中，由于种种原因，找到精子的成功率也不同，总体在40%～65%之间。并不是每个无精症患者都需要进行手术治疗。

这6类精子问题

也会连累“好孕”

除了无精症，安庚提醒，以下6类精子问题也会影响到男性生育，必要时应在医生的指导下及早排查：

1.少精症、弱精症：精子数量逐渐减少、活力减弱，会降低受孕的机会。

2.畸精症：畸形精子（如圆头精子）使卵子受孕的能力下降，特别是严重畸形的精子，甚至可能出现不能受精的情况。

3.精液液化不良：这种情况会导致精子活动力下降、影响精子穿透宫颈黏液的能力。

4.精子DNA碎片升高：这样的精子所形成的胚胎发育潜能会下降，容易导致胚胎停育、流产等情况发生。

5.血精症：精液颜色变深，呈现鲜红色、暗红色、黄褐色等颜色，提示精液中存在红细胞。这种情况通常是由于生殖道感染、炎症所引起的，最常见的是精囊炎。反复炎症会影响精子质量，甚至会引起梗阻性无精症。

6.精液过多或过少：精液体积大于6毫升或小于1.5毫升，称为精液过多或过少。精液过多，容易导致精液从女性生殖道流出，不利于精子向卵子游动；精液过少，通常也合并精子数量减少，会降低受孕机会。（翁淑贤）