别再用安乃近退热了！

医学指导／广东省第二人民医院药学部副主任药师杨妍

“天啊，医生怎么还给宝宝开安乃近注射液体？！”最近江苏一位妈妈上传带娃看病经历，称“顿时吓到下巴哆嗦”。随后很多以安乃近这一药物使用为题的文章在各个妈妈圈热传，“美国禁用40年，我们还在给孩子吃！”“兽医都呼吁慎用”等字眼，让伴随着安乃近退烧长大的80后、90后惊呼自己安全长大太幸运了。

安乃近从19世纪20年代开始使用，一度有“退烧之王”之称，真的后果如此严重吗？是否也在我国全面禁用了呢？到底该如何安全有效地退热？广州日报全媒体记者请教专业药师，为您一一解开疑问。

新闻回放：

安乃近不时被用于儿童退热

“今天带小宝看医生，前面有一个发烧的娃，医生给开了安乃近注射液，我顿时吓到下巴哆嗦……”近期，一位妈妈在网络上传在江苏某市医院带娃看病的经历，引起广泛热议。

情况引起很多儿科医生的议论，纷纷上传“证据”，力证还有不少地方的医生不知危险，将安乃近用于儿童退热。

一个多月大的孩子，因为急性咽炎就医时发现了贫血、白细胞减少症，医生虽提醒家人要注意预防高热导致惊厥抽搐，但其处方里第一个用药竟然就是安乃近，而且是注射液0.5克1支、滴鼻0.5克1次！上传该病例的医生说，孩子本身血液检查结果已经不好，竟然还不注意“安乃近可致中性粒细胞减少”问题，实在不应该！

另一个病例也是孩子发烧，不仅被头孢氨苄、磷酸奥司他韦、儿童感冒药、清热中成药等抗病毒+抗生素药大包围，也被开出安乃近注射液来退热止痛，“这个药是真的不该用啊！”上传该病例的医生说。

网友讨论：

曾是“退烧之王” 80后90后对它最熟

与参与讨论的医生们异口同声地说“不该用安乃近”不同，很多普通网友感到的是诧异：“我们80后90后明明都从小吃安乃近的！”

@蓦然说“小时候感冒发烧，半粒安乃近、一张大被子伺候”@love朱小小说“小时候退烧妈妈给用扑热息痛，我看见人家吃安乃近还羡慕呢”@萱萱宝贝70609261说“我从小就是吃安乃近，命够大的”。

在网友们看来，安乃近大家都在用，大大的白色药片，三五分钱一片，虽然很苦又很难咽，但退烧确实快，而自己也确实安全地长大了，并不知道为什么“退烧之王”如今会被嫌弃。

多国禁用：

安乃近最早于1974年在瑞典禁用

1920年，德国人发明了安乃近这一用于解热镇痛的药品，1922年上市后，由于退热作用明显，在世界各国作为非处方药广泛使用。

不过后来发现，安乃近有严重副作用，会影响血液系统，尤其是会增加粒细胞减少的风险。随着其他更安全的解热镇痛药出现，安乃近逐渐退市。

1974年，瑞典首先撤销了安乃近的上市许可；随后，1977年美国FDA因安乃近严重的副作用，一口气从市场上撤掉了安乃近的全部剂型。之后日本、澳大利亚、伊朗及几个欧盟成员国等30多个国家接连禁用了安乃近，约5年前印度也禁用了。

不过，记者了解到，目前在很多国家，安乃近还在作为兽药用，这也是“兽医都呼吁慎用”的说法来源。

退热推荐：

儿童首选布洛芬、对乙酰氨基酚

其实无论是儿童还是成人，医生并不建议一发热就用药退烧，只有发热超过38.5℃，才考虑用退烧药。

“这是因为，发烧其实是一种机体正常的免疫反应，不能盲目退烧。”杨妍解释说，病毒、细菌入侵人体，首先是中枢神经发热，稳定病毒与细菌的活动，同时发热可增强机体吞噬细胞的能力。以前有说法称“不能高烧，否则会烧坏脑子”。其实是不对的，实质上是脑膜炎病毒破坏了脑实质，并不是所谓的“烧坏脑子”。

对于发烧，首先要做的是针对病因治疗，烧退了是评估治疗疗效的手段。

一般来说，发热多数是普通病毒性感冒引起的，可能首先出现咽痛鼻热、乏力等症状，也可能发热，此时为缓解症状，可服用一些抗病毒的中成药；感冒是有自限性的，但如果7天后感冒未好，人体免疫力下降，就易被细菌感染，因此还是建议尽早就医处理。

无论大人还是小孩，如果发烧超过38.5℃，可服用退烧药，但如果连续3天发热超过38.5℃，建议不要拖，赶紧就诊看医生，检验到底是病毒感染还是细菌入侵。症状更严重者，还要到医院检验是否非普通感冒而是流感，是甲流还是乙型流感等。杨妍提醒，尤其是有慢性心衰、慢性阻塞性肺气肿、支气管扩张等基础疾病者，要特别注意。

至于人们最关心的退热要用什么药，杨妍说，要区分儿童、成人使用不同的药。

给孩子用的退热药，推荐布洛芬、对乙酰氨基酚，这也是目前世界卫生组织（WHO）对全球儿童推荐的两种退烧药，对乙酰氨基酚可用于2～3个月以上的宝宝，布洛芬可用于6个月以上的宝宝，只要按剂量服用，对孩子几乎没有什么副作用。

成人用的退热药，也可口服布洛芬、对乙酰氨基酚，还可使用赖氨匹林、复方氨林巴比妥，此外还有中成药的柴胡注射液。

上述所说的用药，都是真正的解热镇痛药，安全有效。杨妍指出，老百姓也发现，其他比如阿司匹林，吲哚美辛，尤其需要特别注意尼美舒利等也有退热作用，但由于它们的不良反应以及有其他主要作用等，医生、临床药师均都不推荐用于退热。

相关规定：

儿童版《中国国家处方集》已无安乃近

“在我们医院，已经很多很多年没有购进、使用安乃近这一药物了。”广东省第二人民医院药学部副主任药师杨妍说。

每个医院的药品采购目录都不一样，但大多根据安全、有效、经济、优先选用国家基本药物等原则来制定目录。对于医院而言，早就有了替代安乃近的退热药物，如布洛芬、对乙酰氨基酚、赖氨匹林、复方氨林巴比妥等，而且没有安乃近那样的严重副作用和潜在风险，弃用安乃近是自然的。

杨妍指出，实际上在当前的《中国国家处方集（儿童版）》里，已经没有写到安乃近这一药物，即它已经被排除在中国儿童用药目录内。

不过，可能小诊所、小医院还在用安乃近，但这并不能就说他们“违禁”。

杨妍介绍，安乃近是处方药，在当前使用的、医学界具较高权威性的《新编药物学(第17版)》里，还是有安乃近这一药物记录的。提到该药“一般不作为首选药，仅在急性高热且病情危重，又无其他有效药可用的情况下，用于紧急退热”，提醒老百姓不能自己购买使用，必须在专业医生认为有必要使用而且有条件对粒细胞等血液指标密切监测下使用。“不过，即使是在我们的ICU临床，重症退热也不用安乃近，而是使用冰毯或冰帽+其他退热药。”杨妍说。

记者了解到，早在1982年，我国原卫生部就将复方安乃近片列为淘汰药品，但留下了安乃近的片剂、滴鼻液、注射剂及注射液等“同宗兄弟”。截至2017年6月22日，全国也仍然有1339个安乃近的生产批准文号。

不良反应：

说明书里已列明“1.1%粒细胞减少风险”

在很多人的记忆里，安乃近退烧又快又便宜，怎么会各国禁用、让人们感叹用过此药还安全长大的认是“命大”呢？

杨妍指出，安乃近确实退热有效且快，只是在它的副作用：血液不良反应、过敏反应等被发现后，人们才意识到如果有替代药，就该换了它。

首先是安乃近可能引起粒细胞缺乏症。杨妍指出，并不是普通国内个别文献报道，而是临床医生最看重的安乃近药品说明书里写着的“可导致粒细胞缺乏症的概率约为1.1% ”。粒细胞是白细胞的一种，粒细胞缺乏可使人体免疫力大大下降，增加机体被病毒、细菌感染的几率。1.1%的发生率，意味着“每一百个人服用安乃近，就可能不止一个人会发生粒细胞缺乏症”。

此外，安乃近还可能导致自身免疫性溶血、血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血等严重不良反应。

其次，服用安乃近还有可能引发荨麻疹、渗出性红斑等过敏症状，严重的还会引发过敏性休克、剥脱性皮炎，当然存在个体差异。此外，安乃近说明书里没有过敏性测试的方法。杨妍指出，临床医生最怕的除了粒细胞减少，就是剥脱性皮炎、过敏性休克。

国家药品不良反应监测中心公布的关于安乃近不良反应数据显示，服用安乃近甚至有死亡风险，死因包括过敏性休克、血液系统反应、皮肤及其附属器反应、泌尿系统反应等。曾披露的一个病例是一个12岁的小女孩，因为上呼吸道感染口服安乃近，连续服用8片后因为全身不适送医。一周后，小女孩死亡，诊断为急性再生障碍性贫血。

专家警告：

千万不能用激素退热

在杨妍看来，能用别的药物退热，就别用安乃近了，尤其是儿童。不过，还有让人着急的“新情况”更值得提醒——不能乱用激素退热！

杨妍长期在病房从事临床药学工作，陆续发现目前在农村、偏远地区，竟“流行”不问病因，擅自口服甚至注射地塞米松、强的松等糖皮质激素来退烧的情况！“感冒了、支气管炎了，用这些比一般退烧药便宜，而且见效非常快！”竟然有患者乐滋滋地把它们当“退烧神药”、把开出激素来退烧的医生当“神医”。

“真是让人着急，他们丝毫没想过激素对人体的免疫抑制作用，以及掩盖病情的后果，这才是最大问题！”杨妍指出，激素抑制了机体的免疫力，一旦病毒、细菌来袭，药物没有足够的自身免疫力来“并肩作战”，就会诱发感染，甚至让原先的感染加重！

比如每个人口腔里都有定植菌，与机体保持着微妙的平衡，激素退烧时抑制了免疫力，定植菌就可变成致病菌，或者可与外界细菌一起感染机体，那就难治了。更别提激素本来就是有自己的不良反应的，岂可乱用。（何雪华）