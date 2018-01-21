科学家发现“黄金小球藻”富含人体必需类胡萝卜素

中科院昆明植物研究所科学家通过化学诱变，发现了一种突变的小球藻——黄金小球藻，该藻富含人体必需类胡萝卜素。该成果已于近日发表在食品科学研究顶级学术期刊《农业和食物化学》上。

类胡萝卜素是自然界最重要的天然色素之一，其中：β-胡萝卜素是动物维生素A的主要来源，玉米黄素与叶黄素是眼睛视网膜黄斑色素。而在人类的主要食物中，这三种类胡萝卜素含量极低，通常难以满足身体健康需求。

中科院昆明植物研究所研究员黄俊潮研究组十多年来一直从事藻类和植物类胡萝卜素研究，最近，研究组在食用小球藻合成和积累类胡萝卜素研究方面取得新的进展。

黄俊潮介绍，小球藻是一种单细胞可食用绿藻，研究组通过化学诱变，从10万个单克隆藻中筛选到了一株突变藻株，该藻株因其所含的酮化酶基因失活，致使每克藻细胞能积累高达7毫克的玉米黄素、13.1毫克的叶黄素和6.34毫克的β-胡萝卜素。

黄俊潮说，一克突变的小球藻株干藻粉所含的类胡萝卜素含量竟然是玉米的1000倍以上，完全可满足一个成年人一天的类胡萝卜素等营养元素需求，“因该藻呈金黄色，我们把这一变异的小球藻命名为‘黄金小球藻’。”

“‘黄金小球藻’是迄今发现唯一能同时高量积累三种人和动物所需类胡萝卜素的物种。”黄俊潮补充说。

目前该成果已申请专利。“黄金小球藻”可能将作为新一代功能食品在大健康产业中发挥重要作用。（记者 岳冉冉）