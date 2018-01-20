吃草莓容易感染病毒？草莓：别的水果也一样

近日，众多微信公号都在传播一篇帖文《一女子拉肚子15次，小孩因它感染病毒!都因吃这种水果，最近正大量上市》。帖文列举了三个食用草莓感染病毒的例子，并提醒“小朋友吃草莓可能感染上诺如病毒”。对此专家表示，吃了没洗干净的草莓确实可能感染上诺如病毒，这并不是草莓本身有病毒，其他生长在地上的蔬菜水果都比较容易附着带病毒的污染物。

草莓本身不含诺如病毒

福建省微生物研究所从事生物制药研究的郑卫博士介绍，诺如病毒是传染性较强的肠道病毒，会引起呕吐、腹泻等症状，能通过空气和接触传播。

食用草莓感染诺如病毒的原因是由于含有病毒的污染物，比如被感染的生物或含病毒的污水等，附着在草莓上，如果没洗干净直接吃了的话就可能感染上诺如病毒。但是这并不是草莓本身含有诺如病毒。其实，不只是草莓，其他生长在地上的蔬菜水果都比较容易附着带病毒的污染物。另外相较于蔬菜水果，食用动物感染诺如病毒的可能性要大的多。

诺如病毒在体外很难繁殖，但寄生在活体中生命力就很强了。蔬菜水果只要清洗彻底感染的可能性不大，但是对于爱生吃海鲜或者半生食物的人来说，如果食用到被污染的食品就很容易感染病毒了。

预防诺如食物洗干净再吃

保持良好的卫生和饮食习惯是预防诺如病毒感染和控制传播最为有效的措施。消费者应按照WHO“食品安全五大要点”的要求加工和准备食物：

1、保持食物和手的清洁2、生熟分开3、加工食物要彻底煮熟烧透4、熟食和食材要保存在安全温度(5℃以下，或60℃以上)5、确保水和食物原材料安全，就能很好的预防诺如病毒的感染或传播。

本文参考资料：①东南网《吃草莓容易感染病毒?福建微生物专家：跟草莓关系不大》②健康时报《今年诺如病毒有点猛》