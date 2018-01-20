流感高发 寻药之前先询医

“请问连花清瘟胶囊有卖不？”前天，李奇戴着口罩走进九芝堂大药房万家丽店询问，得到的答复是：已经断货了，需要向总部调货。记者昨日走访四五家药店了解到，前段时间，国家卫计委发布最新版《流行性感冒诊疗方案（2018年版）》（以下简称《方案》），官版推荐的抗流感病毒用药，成了药店单品热销产品。对于感冒人群热购流感药的现象，专家指出，新版抗流感病毒药物并非人人适用，需经医生诊治后对症用药，切勿乱用或滥用。食药监管部门则表示，将严格要求企业按照药品GSP认证的要求，规范经营，以确保市民们买得放心。

官版推荐药成药店单品热销王

流感高发，这是去冬今春市民在健康方面的最大感受。针对这一波流感病毒的传播特点，国家卫计委相关负责人在上周发布《方案》，并明确推荐一批抗流感病毒药物，其中西药只推荐神经氨酸酶抑制剂，包括奥司他韦、扎那米韦和帕拉米韦。中成药方面，包括连花清瘟胶囊、银翘解毒类等，以往的抗流感明星药板蓝根不在其列。

记者昨日走访了多家药店了解到，流感高发的势头不减，这些官版推荐药成为了抢手货。市民张池在火星镇附近的几家药店转了一圈，都没有买到官版推荐的奥司他韦，得到的答复是“此药为处方药，目前由医院医生开处方，药店没有销售”。

除了终端环节，药品流通环节也感受到来自市场需求的倒逼。记者从湖南省一大型药品流通企业了解到，上述两种产品在该企业也是储备有限，供应紧张，像连花清瘟胶囊在1月初已储备归零，公司正在排队等货中。而奥司他韦备货的数量也是十分有限，公司正在联系上游企业进行“补货”。

长沙市食药监局相关部门负责人介绍，通常情况下，药品供销是市场行为。但为做好抗流感药品的流通保障，监管部门会督促经营企业及时与上下游进行沟通，掌握好药品供销的动态，提前做好准备，保障药品的供应。与此同时，监管部门将进一步严格要求企业按照药品GSP认证的要求，规范经营行业，加强对药店所售药品的质量督查和检测，确保市民们买到放心药品。

奥司他韦有致幻等不良反应切勿滥用

“最近几天，前来看病的病人觉得自己流鼻涕，有感冒症状，就自行请药，要开奥司他韦。其实这是市民对于这种抗流感药物的乱用和滥用，存在着用药误区。”湖南省儿童医院药学部药师王婷介绍说。

《方案》里推荐的奥司他韦最为走俏，在其适应症上明确为：用于成人和1岁及1岁以上的甲型和乙型流感治疗、用于未获得免疫能力的重症流感高危人群的紧急临时预防措施。

患者自行要用奥司他韦，将之视为“流感克星”，王婷指出市民有误解，并提醒市民注意要在用药中避免滥用的误区。首先，感冒是分很多种的，并非流鼻涕、喉咙痛就是流感病毒引起的感冒，而奥司他韦仅对甲型和乙型流感病毒有效，对治疗普通感冒的鼻病毒、冠状病毒、副流感病毒及呼吸道合胞病毒是无效的。她建议患者就医时，先进行病毒抗原检测，如流感快速抗原检测阳性，再按医嘱服用奥司他韦，进行抗病毒治疗。

此外，还要注意这种药的副作用。这种药物的不良反应有恶心、呕吐、失眠、眩晕、中耳炎、结膜炎等，甚至还有抽搐、出现幻觉等情况，因此儿童、孕妇和老人，更需要严格遵照医嘱服用。

针对奥司他韦抢手、断货这一现象，国家卫计委相关负责人指出，“流感有自愈性，抗流感病毒药物其实没有必要人人都吃”。

购买中成药治疗流感需对症用药

对于流感，国人一直比较青睐中成药，板蓝根、蒲地蓝等是不少家庭的常备药，但在卫计委官版的抗流感病毒推荐药中，根据中医轻症辨证治疗方案，针对不同患者，也推荐了不同的诊疗方案。

针对“风热犯卫”患者，中成药推荐成人服用金花清感颗、连花清瘟胶囊、清开灵颗粒（口服液）、疏风解毒胶囊、银翘解毒类、桑菊感冒类等。推荐儿童服用儿童抗感颗粒、小儿豉翘清热颗粒。

长沙市第四医院中医科主治医师吴丹介绍，“风热犯卫”患者的表现为，发病初期，发热或未发热，咽红不适，轻咳少痰，无汗。这些中成药能起到疏风解表、清热解毒的疗效。而如果患者出现高热、咳嗽、痰粘咯痰不爽、口渴喜饮、咽痛等情况，则属于中医的“热毒袭肺”，用药着力于清热解毒，宣肺止咳。因此，在中成药的选择上，建议选用清热解毒、宣肺止咳类，如连花清瘟胶囊、银黄类制剂等。儿童可选小儿肺热咳喘颗粒（口服液）、小儿咳喘灵颗粒（口服液）、羚羊角粉冲服。（记者 周辉霞 通讯员 姚家琦 杨芳）