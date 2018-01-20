防止老来骨折，提早补钙，坚持锻炼

冬天，由于天寒地冻，路面滑，老年人外出，如不小心，跌倒后极易发生骨折。为什么老年人容易发生骨折呢？

俗话说“人老腿先老”。随着年龄的增长，人进入老年期，肌肉、关节、骨骼都会发生变化。肌肉的重量逐渐减小，肌纤维萎缩，肌肉的伸展性、弹性、兴奋性也减弱，容易发生疲劳，老年人新陈代谢率减慢，骨头含钙量减少；加上性激素因性腺功能减退而分泌减少，甲状旁腺功能亢进分泌甲状旁腺素增多，导致骨头大量脱钙，引起骨质疏松。同时，老年人的关节等重要部位，常因骨质增生、关节变形及关节周围软组织的常年磨损，发生纤维化而变得僵硬、不灵活。这样，老年人站立不稳，行动不便，步履蹒跚，稍有不慎，跌倒后就易造成骨折。

老年人最易发生的是股骨颈囊内骨折，这种骨折是跌跤后臀部先着地所致。猛烈的冲击使股骨颈发生断裂，骨折断端移位，在髋胯部会产生剧烈疼痛，不能站立行走。平卧在床上，发生骨折的伤腿比另一侧健肢缩短3—6厘米。有时骨折断端向上嵌入，病人仍然能走路、跛行，但很疼痛。

为防止跌倒后造成骨折，应采取如下预防措施。

一是及早补钙。老年期的骨质疏松症实际上是人体长期缺钙的一种后果。一般而言，男性32岁，女性28岁以后骨钙就开始流失。随着年龄的增加，流失的速度也逐渐加快，到60岁时已有50%的骨钙流失掉。因而预防骨折，防治骨质疏松，补钙要从现在做起。

二是坚持体育锻炼和体力活动。这是简单易行却十分有效的措施。可根据自己爱好、兴趣及客观条件选择一项体育活动，持之以恒。

三是避免摄入过多的咖啡和酒精，并开始戒烟。

四是在医生的指导下服用活性维生素D口服制剂等药物，以强壮骨骼。（白素菊）