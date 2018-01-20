百岁俞丽梅：勤奋读书，延年益寿

我在上海老年大学文学写作班授课，班上一位70多岁的女学员给我留下了深刻的印象。俞丽梅上世纪30年代毕业于江苏省立上海中学高中（商科），被吸收进上海女子银行工作。当时，诗人徐志摩的元配夫人张幼仪是该行的副行长，她经常要将报表和装订好的传票交给张幼仪审阅并盖章。她还和同事们一起去参加张幼仪和徐志摩所生儿子的婚礼。那时，俞丽梅才18岁，窈窕的身材，白皙的皮肤，是一个亭亭玉立的姑娘。30岁刚出头的俞丽梅转入中国人民银行（后改为工商银行）工作。她为了广泛吸纳市民储蓄，经常骑着自行车到街道、里弄去宣传，还撰写有关储蓄业务的报道，深得领导和储户们的好评。她的丈夫也在工商银行工作，他俩相濡以沫，互敬互爱，共生育了7个子女，有一个幸福美满的家庭。为了响应政府号召，他们的6个子女先后支内、支边和插队落户，积极支援国家建设。因此，俞丽梅可说是一个“光荣妈妈”。

可是，随着时间推移，不幸的遭遇竟接踵而来。“文革”中，她支内（河南）的大儿子，因与邪恶抗争，客死他乡。她退休后，一对双生子先后被肝癌夺去了生命。1992年，患帕金森病卧床多年的老伴终因心力衰竭离她而去。俞丽梅和老伴共同度过了53个春秋，其中既有甜蜜的回忆，又有辛酸的往事，令她挥之不去，刻骨铭心。

家庭屡遭不幸和折磨后，俞丽梅的精神受到严重打击，身体每况愈下，胆囊炎、坐骨神经痛、肺炎等疾病连连向她侵袭，使她不禁感叹：活着真难熬！25年前，75岁的俞丽梅毅然报名，到专为提高老年人生活和生命质量的老年大学去学习。10多年来，她在上海老年大学先后选读了医疗保健、英语、古诗词和文学写作等10门学科，不仅扩展了自己的知识领域，而且愉悦了身心，增进了健康，抛却了忧伤和烦恼。于是，俞丽梅把老年大学看作是自己的家园，在这个和谐、温馨的集体中，她排遣了心中的痛苦和忧郁，获得了人生的第二春。到了晚年，俞丽梅虽然有点耳背，但她戴上老花镜，还是天天坚持读书看报，什么喜怒哀乐、东南西北的事情都输入她的脑海中，既增进了知识，又忘却了烦恼。令人称奇的是，在儿子的陪同和搀扶下，她93岁时和97岁的姐姐一起登上了黄山。前几年，俞丽梅的姐姐因病去世了，可她在儿子和儿媳的悉心照护下，一年又一年地竟跨进了百岁的大门。如今，俞丽梅虽已耳聋眼花，但她觉得自己也要与时俱进，因此她经常用助听器从广播中收听时事新闻和介绍各种知识的节目。2017年重阳节到来前夕，我打电话去向她祝贺，她竟滔滔不绝地向我述说自己在老年大学学习的往事和收获。真是学习促健康，延年又益寿。（庞兆麟）