连打出8个双黄蛋，是巧合吗

平日里，人们将好事成双比喻成“双黄蛋”。按照这样的说法，家住阳泉城区晋东家园小区的李女士可谓运气爆棚——连打8个鸡蛋全是双黄蛋。然而，李女士在惊喜之余，也多了一丝担忧：这么多鸡蛋都是双黄蛋，会不会有质量问题？是否能放心食用？

连打8个鸡蛋均为双黄蛋

1月6日，李女士到离家不远的一家超市买了两斤散称鸡蛋。回家后，她磕开一个鸡蛋，是双黄蛋。她又连磕开5个鸡蛋，竟然全部是双黄蛋。

“我连续打了6个鸡蛋都是双黄蛋。我让孩子上网查询了解到，有人说因为母鸡吃了太多人工激素，导致接连下了双黄蛋，也可能是人造蛋。”她说，因为担心双黄蛋对人体有害，她把这些鸡蛋都倒掉了。

第二天一早，李女士煎鸡蛋时，又遇到了同样的情况，打了两个鸡蛋，还是双黄的，这次她特意用手机拍了下来。她说：“这些双黄蛋和普通鸡蛋相比，除了个头稍大外，其他的没什么区别。”

根据李女士反映的情况，记者到这家超市进行了解。据超市工作人员介绍，具体情况他们也不清楚，但可以确定的是，超市是从正规渠道进的货。随后，记者购买了一些鸡蛋，到家后磕开发现并不是双黄蛋。

养鸡大户：与饲料、产蛋母鸡有关

李女士购买的鸡蛋是不是“激素蛋”或者“人造蛋”？哪些因素会产出双黄蛋？带着疑问，记者采访了阳泉蛋鸡养殖大户陈龙江。

陈龙江是阳泉一家禽业公司的总经理，有30年的蛋鸡养殖经验。他说，双黄蛋是一个蛋壳中含有两个卵黄的蛋，它比普通鸡蛋大一些。双黄蛋是由于两个卵细胞同时成熟并一起脱离滤泡被纳入输卵管，在输卵管中依次被蛋白、壳膜和蛋壳等物质包裹而形成的。有时候多个卵细胞同时成熟并一起纳入输卵管，还会成为多黄蛋。

“双黄蛋较为少见。”陈龙江说，产生双黄蛋的原因，可能是鸡吃的饲料质量好，导致母鸡营养充足，促使两个卵泡同时成熟并进入输卵管。此外，还与母鸡的产龄有关，母鸡刚开始产蛋时，“年轻力壮，身体倍棒，吃嘛嘛香”，产双黄蛋的几率也会相应增加。

畜牧专家：可放心食用

针对李女士的担忧，记者还采访了阳泉市农委畜牧专家翟鹏林。他介绍说，目前，通过打激素刺激母鸡卵巢发育产双黄蛋还不大可能。激素分为蛋白类激素和固醇类激素，前者会被鸡消化，对鸡蛋不起作用，后者属于非法添加，相关部门会依规查处。

此外，固醇类激素价格较高。如果添加，鸡蛋需卖至40多元一公斤才能维持成本，商家也不会这么做。至于人造鸡蛋，市民可以通过鸡蛋大小、长度、圆度等外貌特征，肉眼很容易就能辨别，且相关部门目前为止没有接到阳泉有人造鸡蛋的举报。

“双黄蛋可以安全食用，大家不必担忧。”翟鹏林说，理论上一个鸡蛋的多数营养物质集中在蛋黄之中，双黄蛋有两个蛋黄，营养价值比普通鸡蛋更高一些。

翟鹏林进一步介绍，随着养殖科技的发展，鸡鸭中专门有一种是高产双黄蛋的，这是由家禽的遗传原因造成，高双黄率成为稳定的遗传基因之一，代代相传。因此，即便出现多个连续双黄蛋，市民也无需恐慌，可放心食用。