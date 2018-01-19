人民健康与天士力集团开展战略合作 共建健康中国示范基地

18日下午，“人民健康启动大会暨战略合作发布仪式”在人民日报社新媒体大厦隆重举行。本次活动是人民健康成立以来首次面向大健康领域召开的一次宣传推介大会，同时也是战略项目和战略资源对接的一场盛会。

在签约仪式上，天士力控股集团副总裁吴丹勇代表天士力控股集团与人民健康签署了“健康中国示范基地”战略合作协议。

吴丹勇在发言中表示：“天士力控股集团作为现代中药的领军企业，以创造健康、人人共享为企业使命。20多年创新推动中药现代化、国际化发展不动摇，创新推动复方丹参滴丸走向国际，成为与化学药、生物药三足鼎立的共享医学大药，为人类卫生医疗健康提供中国方案，让民族品牌赢得在世界上获得荣耀。早在2002年天士力就提出了大健康发展战略与目标，成为大健康理念传播者、大健康文化践行者、大健康方案设计者、大健康产品提供者，并系统规划实施了产业布局，全力打造大健康生态圈，成为大健康领航企业。此次，人民健康平台启动，可实现资源互补深度整合。围绕人民健康需求，依托人民健康平台，联接天士力等大健康产业平台、专家医疗健康服务管理平台，我们就可以形成一个大健康平台矩阵，未来从大健康平台到线上线下形成大健康平台生态，通过健康管理方案服务者和大健康产品提供服务，实现对生命全方位、全周期的管理，让中国人更健康，实现健康中国全民健康的目标，让人民更加健康，让生活更加美好，这就是我们的使命与责任。

为深入贯彻落实习近平总书记关于健康中国建设系列重要讲话精神，助力健康中国战略实施，人民健康网络有限公司（以下简称“人民健康”）于2017年9月正式注册。作为人民日报社人民网在大健康领域的重点工程，人民健康以“整合各类资源、坚持融通共享，搭建开放平台、助力全民健康，传承红色基因、壮大人民品牌”为运营理念，全力打造人民健康服务平台，同时与大健康领域各方加强协作，努力发挥自身价值，唱响健康中国主旋律、塑造健康中国大品牌、推动跨界合作大融合、打造智能互动新平台、催生健康中国新业态。

吴丹勇指出，走进新时代，踏上新征程，谱写新篇章。天士力控股集团与人民健康的战略合作，必将促进双方在大健康领域的融通共享，打造中国品牌、助力全民健康，为创新构建大健康生态圈贡献力量。