北医三院与顺义区人民政府举行北医三院顺义院区项目签约仪式

1月19日，北京大学第三医院（简称“北医三院”）与北京顺义区人民政府举行了《关于建设北京大学第三医院顺义院区合作协议》签约仪式。

北京市卫生计生委副主任毛羽，中国工程院院士、北京大学党委常委、副校长、医学部主任詹启敏，顺义区委书记王刚，区委副书记、区长高朋，中国工程院院士、北医三院院长乔杰，北医三院党委书记、副院长金昌晓等出席签约仪式。

北医三院顺义院区地址拟定于板桥核心区。此处交通方便，西临京承高速，南侧昌金路，东侧天北路。规划总用地面积约181亩，拟设置病房床位1000张，建设集医疗、康养、预防保健、科研、教学等为一体的现代化综合性三甲医院。

北医三院将把自身品牌、技术引入顺义院区，按照“小综合大专科”的办院模式，以重点专科为特色，力争在技术、服务、硬件、环境、管理等方面达到国际先进水平。着重推动康养结合，为首都及周边区县地区广大人民群众提供优质医疗服务，提升顺义区医疗保障服务硬件条件，显著提升顺义地区常见病、多发病、慢性病及危重症的治疗水平。

根据北京作为“全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”的战略要求，北医三院作为北京大学附属医院，将充分利用教学科研力量，联合中关村科技园顺义园区，打造国家医疗高新技术研发、应用示范中心，助力顺义区区域发展，缓解首都大医院综合压力。

顺义区位于北京东北部，全区常住人口109万。近年来，随着顺义区深度融入京津冀协同发展，深入落实首都城市战略定位，积极承接首都科技文化、教育医疗、国际交往等功能，各项事业实现了跨越式发展。

新的北京城市总体规划，将顺义定位为港城融合的国际航空中心核心区，创新引领的区域经济提升先行区，城乡协调的首都和谐宜居示范区，将打造世界级的航空枢纽，首都国际经济文化交流重要的聚集地。

北京大学第三医院始建于1958年，是国家卫生计生委委管的集医疗、教学、科研和预防保健为一体的现代化综合性三级甲等医院，现有在岗职工6千余人，开放床位1755张。医院设有36个临床科室、10个医技科室。20个学科为国家临床重点专科建设项目，妇产科为国家妇产疾病临床医学研究中心。

北医三院拥有国内最强的脊柱外科和目前世界规模最大、治疗方法最全面的生殖医学中心之一。中国大陆首例试管婴儿在此诞生。运动医学研究所是中国最早成立、国内唯一的中国奥委会指定运动员伤病防治中心。眼科、消化科、心血管内科等科室均居于国内一流水平，成形科、职业病科是国内率先成立的临床特色学科。

2017年，北医三院年服务门急诊患者400余万人次，年服务出院患者10余万人次，平均住院日为5.78天/人次。