人民健康启动大会暨战略合作发布仪式在京举行



人民健康启动仪式现场



嘉宾合影

人民网北京1月19日电 （记者杨迪）18日下午，“人民健康启动大会暨战略合作发布仪式”在人民日报社新媒体大厦隆重举行。十二届全国政协副主席刘晓峰，人民日报社副总编辑、人民网董事长王一彪，中国工程院院士、中国中医科学院院长张伯礼，中国科学院院士、我国疼痛医学的开创者韩济生，中国科学院院士、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波，中国工程院院士、北京协和医院外科学系主任邱贵兴，人民网总裁叶蓁蓁，中国人保健康党委书记、总裁宋福兴出席本次活动。

为深入贯彻落实习近平总书记关于健康中国建设系列重要讲话精神，助力健康中国战略实施，人民健康网络有限公司（以下简称“人民健康”）于2017年9月正式注册，本次活动是人民健康成立以来首次面向大健康领域召开的一次宣传推介大会，同时也是战略项目和战略资源对接的一场盛会。

“一切为了人民健康，一切为了人民幸福。” 人民健康是人民日报社人民网在大健康领域的重点工程，依托人民日报社人民网、人保集团人保健康和大健康领域的优质资源，以“整合各类资源、坚持融通共享，搭建开放平台、助力全民健康，传承红色基因、壮大人民品牌”为运营理念，全力打造人民健康服务平台，同时与大健康领域各方加强协作，努力发挥自身价值，唱响健康中国主旋律、塑造健康中国大品牌、推动跨界合作大融合、打造智能互动新平台、催生健康中国新业态。

在战略发布与签约环节，人民健康围绕提供权威健康信息服务、全民健康管理服务、人民健康保障服务，做健康产业促进者、健康力量培育者、健康资源聚合者“六位一体”的战略布局，向大家介绍了人民健康的全新发展战略规划。在参会嘉宾的共同见证下，人民健康通过打造权威科普网上阵地、探索实施健康保障计划、筹建健康城市践行基地、倡导提供健康生活方案、形成健康中国示范基地等五个合作方向，分别与中国医学科学院肿瘤医院、河北省张家口市人民政府、江西省新余市人民政府、伊利集团、扬子江药业、天士力控股集团、北京同仁堂集团、迈瑞医疗集团、习酒公司、国药励展、微医集团、爱康集团、康民医院、便利蜂、医平方、天团健身等十几家单位签署了多项大健康领域的战略合作及公益项目。



人民健康促进委员会特聘顾问、特聘专家合影



人民健康促进委员会常务理事单位代表合影

启动大会上，人民健康促进委员会正式成立。作为人民日报社人民网面向大健康领域筹划的集产学研于一体的特色智库，人民健康促进委员会将携手政府机构、行业专家及企业领军人物，共同研究大健康领域发展动向，促进健康科技创新项目孵化，推动各类健康产业深度融合，形成各方共同参与、共同建设、共同推进、共同受益的良性循环。

来自中国计划生育协会、中国老年保健协会、中国人民大学医改研究中心、中国医药创新促进会、中国医学科学院肿瘤医院、北京中医医院、广安门医院、中国乳制品工业协会、中国营养学会、中国保健协会、中国肝炎防治基金会、世界中餐业联合会、中国酒业协会、中国营养保健食品协会、中国食品工业协会、中国华侨茶业发展研究基金会、中国医疗器械行业协会、清华大学健康传播研究所的负责人，以及大健康领域企业负责人代表共计180余位嘉宾出席了本次大会。