太爱肽启动“大数据+健康社交新零售平台”

人民网北京1月19日电 近日，北京太爱肽集团“大数据+健康社交新零售平台启动”大会在京召开。会议发布2018年太爱肽经销商新政策，发布新零售平台，展示新的科研成果，并分析和探讨了肽行业的现状以及未来的发展趋势等问题。北京太爱肽集团总裁吴霞分享并回顾了十九年来太爱肽从梦想到现实的蜕变。

图为联合国国际生态生命安全科学院院士陶然

“人体的一切活性物质都是以肽的形式存在，肽使人体及人体的细胞、组织、器官具有生命，人体如果没有肽，生命也就将终止。在日本等发达国家以活性肽为功能因子已开发出低抗原食品、婴儿食品、运动食品等一系列产品，为消费者带来了更多的健康保障。”联合国国际生态生命安全科学院院士陶然介绍。

据了解，目前，肽不仅仅在食品、养生保健、化妆品等领域应用广泛，同时也被应用于医疗领域。肽类药物已涉及14个治疗领域，140多个品种，肽对我们既熟悉又陌生：白蛋白、球蛋白是肽，羊胎素、干细胞是肽，胰岛素更是肽。肽类药品在医院应用广泛，因为小分子肽是人体重要的生理调节物质，是新陈代谢的供应原料。

中医1.2.6慢病健康管理理念创始人任岩东做了《慢病健康管理、肽的营养学、大健康产业发展政策趋势分析》演讲，他强调，慢性疾病的康复过程必须结合营养调理，肽是细胞最基础的营养物质。

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如何选择正确的肽补身体？

联合国国际生态生命安全科学院院士陶然：一般正常保健养生的人群，推荐从牛骨中提取的胶原蛋白肽，因为牛骨的组织与人体组织最相似，含有人体所需较全面的营养，能够满足常人保健需求；

对于青少年、学生以及脑力劳动者，则推荐核桃肽。众所周知，核桃是健脑益智的滋补佳品；

如果是针对皮肤主要的修复问题，推荐深海鳕鱼肽。鳕鱼皮中富含与人体皮肤组织结构最相近的胶原蛋白，它具有紧肤祛纹、修复妊娠纹、补水美白、祛斑褪黄、淡化黑眼圈、丰胸美乳等功效；

对于免疫系统出现问题的或者肿瘤及癌症患者，推荐海参肽、人参肽等。人参和海参有着丰富营养价值和药用价值。