家长如何护理流感患儿？

【问】我家7岁的孩子波波前两天突然高烧，还伴头痛、肌肉痛等，用了退烧药两天还没见好，这是流感吗？家长要如何护理？——读者 魏女士

【答】湖南中医药大学第一附属医院儿科副主任、副教授谢静回复：

流感通常有1～3天的潜伏期，开始出现症状时，主要表现为突然起病的高热、寒颤、头痛、肌肉疼痛、全身不适，发热要持续3～5天才退；普通感冒则主要表现为喷嚏、流涕、咳嗽等上呼吸道局部症状。流感的症状比普通感冒要重，即使发热退了，患者还会感到有明显的乏力。

中医中药在抗流感方面效果显著。流感的病因为时行邪毒，病邪从口鼻、皮毛侵入，引起系列临床症状，中医常采用清热、解毒、化湿、解表等治法，不仅能有效退热，还可改善肌肉痛、乏力、咳嗽等症状，缩短病程。

如果不是重症病例，流感是可以自愈的，因此，护理就更显重要。家长如何护理流感患儿呢？

要注意让孩子充分休息，多喝温开水。

密切观察孩子的体温和精神状态，如果出现高热，可以采用药物降温；但如果孩子高热难退，甚至出现惊跳、嗜睡等症状，应及时带孩子就医。

饮食宜清淡易消化，不要吃大鱼大肉或生冷瓜果，以及高糖、高热量的食物，如巧克力、油炸食物等。

如果孩子咳嗽严重，要在医生指导下服用止咳药物；如果痰多，可以以手做空心掌，自下向上、自外向内拍背帮助孩子排痰。

孩子有肌肉酸痛的症状，可以局部热熨或者轻轻按摩，以减轻不适。