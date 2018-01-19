寒冬腊月 身体发生哪些变化

隆冬季节，瑟瑟寒风，不仅我们的着装有所变化，其实我们的身体状况也在悄然发生改变。那么，寒冷的气候对于身体有什么影响？我们的身体又会发生哪些变化呢？

1.低温会使机体产生应激反应，如震颤产热、适应性产热等。震颤产热是通过肌肉颤动完成，适应性产热通过机体内部的氧化应激反应产生热量，以维持体温。加之寒冷时血管收缩，血管阻力加大，血压升高，使心血管系统疾病如冠心病、外周血管病、脑卒中及心衰等的发生概率大大提高。研究表明，寒冷地区气温每降低一摄氏度，心血管疾病的死亡率就增加1%。我国北方地区高血压的患病率比南方高一倍，但控制率低。

2.严寒还可导致人体免疫功能下降、内分泌机能失调，可引起人体免疫反应异常。研究表明，体表温度的降低可以导致鼻黏膜中毛细血管收缩，血流量减小，免疫细胞数量下降，继而导致免疫功能下降，由鼻腔进入的病毒感染细胞的概率就会提高，从而诱发呼吸系统疾病，最常见的如感冒、支气管哮喘、慢性支气管炎等。

3.对于患有骨性关节炎的患者，气温骤降会致使关节疼痛加重。因天气寒冷时人体血管、肌肉适应性收缩，毛细血管通透性减小，关节间隙变窄，用于润滑的关节液也有所阻滞或减少，影响了关节自身的活动性。同时，寒冷也会影响人的情绪，负面感情可降低疼痛阈值，使人更容易感受到疼痛的侵袭，从而使关节疼痛加剧。

此外，寒冷还会使血液的理化性质发生改变，如血沉加快、凝血时间缩短、血液黏稠性增加等，致使动脉血栓的形成。

寒冷应激也是诱发房颤的因素之一。研究表明，阳光相对充足、温度较高的5月~8月，房颤发作次数明显减少，寒冷季节房颤患者入院的比例及死亡率也有所提高。寒冷亦会影响血流动力变化，激活神经内分泌，诱导心肌缺血或突发的心率异常，导致心力衰竭。寒冷还可使大脑皮层功能紊乱，胃的迷走神经反射异常使胃酸分泌过多，同时交感神经兴奋使黏膜血管痉挛，减弱其抗酸能力，促使溃疡的形成。低温会使排汗减少，从而加重肾脏的负担，增加泌尿系统的患病风险。

既然了解到寒冷会对人体造成如此多样的影响，那么，我们就应该注意防寒保暖，及时添衣。同时要保证健康饮食，营养均衡，不宜过饱过饥，多吃青菜、水果、瘦肉、蛋类和豆制品等，少吃油腻食物，多喝热水；保持室内空气流通，被褥定期晾晒消毒；适当增加体育锻炼，增强耐寒性，提高机体免疫力，增加防病抗病的能力。