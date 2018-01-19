生吃生菜 小心大肠杆菌中毒

过去7周，美国和加拿大共发生至少50起大肠杆菌中毒事件，其中有两人死亡。

美国疾病预防与控制中心初步确定，生菜中的大肠杆菌是导致中毒的主要原因。加拿大公共卫生署建议多个省市的居民不要吃生菜，以免发生类似事件。

美国食品安全研究中心主任詹姆斯·罗格斯表示，虽然不能100%断定生菜是导致这次大肠杆菌中毒事件的元凶，但考虑到生菜基本上都是生吃的，最好还是避免食用。基于安全考虑，超市里的生菜都下架了。

大多数大肠杆菌对人类无害，但有些可能引起呕吐、腹泻、胃痉挛等症状。如果水果和蔬菜曾经接触过动物的粪便、生肉、家禽或者海产品，有可能被大肠杆菌污染。但截至目前，大多数大肠杆菌中毒事件多与肉制品有关，绿叶菜很少发生。

不过，不少人喜欢生吃蔬菜，蔬菜沙拉、大拌菜或者西红柿、黄瓜等洗一洗就吃。如果洗不干净，确实会增加食物中毒风险。另外，蔬菜最好煮熟之后再吃，即使是以密封袋装的生菜，吃之前最好也洗一下。（顾 清）