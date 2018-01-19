护眼灯是否护眼，请让标准回答

护眼灯是一种主要针对学生群体的台灯，价格较贵，但护眼灯真的能护眼吗？据业内人士表示，对于护眼灯，我国并没有出台统一的行业标准，市场上诸多“护眼灯”的宣传多是噱头，未必护眼。（1月18日《工人日报》）

随着青少年群体近视率不断走高，护眼灯逐渐成为家长们的必选商品。市面上的护眼灯可谓五花八门，价格高低不等。相对于普通的台灯，打着护眼旗号的护眼灯的价格普遍高出一大截。价格优势又吸引更多的商家进入这一行业，造成了护眼灯行业良莠不齐、鱼目混珠的乱象。但是，在灯具产品类的国家标准以及行业标准中，根本没有“护眼灯”这一分类。而且，医学上也没有出具任何证明，认可灯具的护眼作用。可见，所谓的“护眼灯”只是商家自定义的称号，为了销售所营造的噱头罢了。

更糟糕的是，有些护眼灯尽管挂着“护眼头衔”，却连普通台灯的国家标准要求都未达到。在前两年质检总局所开展的监测中，30批次灯具样品不符合监测要求，不合格率高达93.8%。可见，这些护眼灯实乃不折不扣的“伤眼灯”。如果购买了这类护眼灯，花了冤枉钱不说，还被“护眼灯”伤了眼睛，可真是赔了夫人又折兵。

正如上文所说，对于护眼灯，“我国并没有出台统一的行业标准”，这才导致了很多并不护眼的“护眼灯”大行其道。鉴于护眼灯市场需求的旺盛，这一问题急需一个明确的定论与标准。所谓“护眼灯”，是否真正存在？如果存在就应制定相应的行业标准，让企业与消费者都有制可循。如果现阶段“护眼灯”根本就是个纯粹的噱头，那也应当及时发表声明，禁止在灯具宣传中使用“护眼”的说法，并对涉及虚假宣传的产品与商家进行处置。

同时，我们也需要认识到，造成近视问题的主要原因还是不良的用眼习惯。与其将护眼期望寄托于尚无定论的“护眼灯”，不如养成科学、卫生、合理的用眼、护眼的习惯。否则，不仅白白浪费了钱财，还可能遭受健康方面的损失。