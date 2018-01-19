冬季的无形杀手：一氧化碳

冬天气温骤降，很多人爱在房间里放火盆取暖，但是，向温暖靠近的同时，也要严防一氧化碳这个隐形杀手。

近日，县一医院收入多位一氧化碳中毒病人。其中一位患者余老伯，家人发现时已不能说话，全身乏力，不能站立，在家中地上爬行，大小便失禁，这正是一氧化碳中毒的症状。原来，前一天晚上天气寒冷，余老伯在房间里点起了火炉，不幸一氧化碳中毒。凌晨时被家人发现，及时送医，这才脱离了危险。

冬季是一氧化碳中毒的高发季节，县一医院每年都要接诊几十位这样的患者。那么，一氧化碳中毒有哪些原因，有什么样的症状，发现有人中毒后，我们该如何施救呢？

1. 一氧化碳中毒有哪些原因？

（1）燃烧煤炭：燃烧煤炭取暖，烧炭火锅等，煤炭容易发生不完全燃烧，产生大量一氧化碳，如房间密闭，通风不畅，很容易发生一氧化碳中毒。

（2）使用燃气热水器：很多家庭将燃气热水器安装在洗浴间里，燃气不完全燃烧，如果时间过长，一氧化碳容易积蓄，加上天冷关窗，通风不畅导致中毒。

（3）汽车废气：有些人喜欢在车里开着空调睡觉，而此时汽车发动机怠速空转时，汽油燃烧不充分，会产生大量含有一氧化碳的废气，废气通过汽车的空调入风口进入车内，引发中毒。

2.一氧化碳中毒有哪些症状？

轻度：头痛、头晕、心慌、恶心、呕吐等症状。

中度：除上述症状外，还包括面部潮红、口唇呈樱桃红色，出汗多、心率快、躁动不安并渐渐进入昏迷状态。

重度：患者进入昏迷状态，反射消失，大小便失禁，面色呈樱桃红色，体温增高，瞳孔对光反射和角膜反射迟钝等症状，甚至死亡。

3.发现他人一氧化碳中毒，我们该如何救治？

（1）打开门窗通风，迅速将患者转移到通风处，注意保暖，解开衣领及腰带以利于呼吸顺畅；

（2）对于昏迷不醒的患者可将其头部偏向一侧，以防呕吐物误吸入肺内导致窒息；

（3）心跳呼吸微弱或已停止者，立即进行心肺复苏；

（4）同时呼叫120，将中毒者送往有高压氧仓的医院抢救。中毒严重及有昏迷史的患者清醒后也一定要送医院接受高压氧治疗，以免发生严重后遗症，出现脑功能障碍。

（5）高压氧治疗：高压氧治疗应尽早进行，是抢救一氧化碳中毒的首选方案，高压氧治疗能迅速增加机体的血氧含量，提高氧分压及氧的弥散度，促进碳氧血红蛋白解离和一氧化碳的排出，从而改善机体缺氧状态，使颅内血管收缩，降低颅内压减轻脑水肿，阻断大脑缺氧与脑水肿的恶性循环，从而促进脑功能的恢复。

4.日常生活中预防一氧化碳中毒的要点：

（1）用煤炭取暖的住户，要注意门窗不能紧闭，要注意保持空气流通。

（2）使用管道煤气时，要防止管道老化，跑气、漏气，烧煮时防止火焰被扑灭，导致煤气溢出。

（3）不要在密闭的室内吃碳火锅，点炭火炉。

（4）使用燃气热水器时，不要密闭房间，保持良好的通风，洗浴时间不宜过长。

（5）有条件的在一切有一氧化碳毒源的区域安装一氧化碳报警器。