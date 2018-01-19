保暖内衣过紧，当心引发便秘 医生提醒：保暖内衣并非人人适合

这两天，朋友圈转一个帖子，说是穿过紧的保暖内衣尤其是塑身保暖内衣会导致血液循环不畅、压迫神经和内脏，而且还有可能导致便秘。记者就此咨询了下沙街道社区卫生服务中心全科副主任医生汤卫华。

保暖内衣过紧，确实会压迫胃肠

冬季天气寒冷，很多人都会选择面料柔软弹性好的保暖内衣。可是最近，网上流传着一个说法：穿过紧的保暖内衣会导致血液循环不畅，估计大部分人都比较了解其中的原理。可是，过紧的保暖内衣会导致便秘，这个说法是真的吗？

听到这个问题，汤卫华医生笑了：“这种说法呢，是有点夸张了。应该说，过紧的保暖内衣，确实会压迫胃肠，胃肠蠕动自然就会受到影响，可能会引起胃肠功能降低、消化系统功能减弱，最终造成便秘。但也用不着太紧张，完全丢弃保暖内衣。毕竟并非人人都会穿过紧的保暖内衣。再者，也不是24小时整天穿的。”

那么，在挑选保暖内衣的时候，需要注意什么？汤卫华提醒，挑选保暖内衣时，只要保暖内衣合乎出厂的相关检测规定，材料中不含有害的物质，都不会有影响；选择保暖内衣时，应以面料柔软舒适、重量轻、弹性好、保暖的为佳。此外，购买保暖内衣时，要理性选择，比较产品性价比，别以为越贵越好；正确对待、识别保暖内衣的产品广告，保暖内衣的基本功能是保暖舒适，功能过多或者是宣传有奇特夸张效果的、缺乏科学依据的，要谨慎购买。

医生提醒，保暖内衣并非人人适合

汤卫华还告诉记者，其实保暖内衣并不是人人都适合穿，比如爱出汗的人就不适合。因为一些保暖内衣防止热气透出去，易导致人体出汗。汗液中的尿素、盐类等会附着在体表和保暖内衣上，如果不及时清洗，可能还会引起皮肤过敏、皮肤瘙痒，甚至引发皮炎、湿疹等疾病。

干性皮肤、皮屑患者也要慎选保暖内衣。干性皮肤、掉皮以及过往有过皮炎、银屑病等皮肤疾患或皮肤易过敏者，别一味追求面料的新颖，最好选择透气性能良好的全棉内衣。

过敏性鼻炎、哮喘患者也要注意。保暖内衣通常含有纺织品常用助剂甲醛，用于服装染色和令衣服变得柔软舒适。有过敏性鼻炎、哮喘等病史的人，购买时尤其要规避没有明示甲醛含量的保暖内衣。此外，新衣服穿前应充分洗涤，以去除织物中残留的大多数甲醛。此外，恶性肿瘤患者、心血管功能不全患者、有出血倾向的人，应慎穿或禁穿红外线保暖内衣。

特别要提醒，穿含有化纤的保暖内衣就会加重皮肤缺水,导致皮肤干燥、瘙痒。考虑到吸汗和透气性，老人和小孩贴身穿的内衣最好是纯棉的，有利于皮肤健康。