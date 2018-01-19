鸡肉的药用价值极高，民间素有“济世良药”的美称。中医认为，鸡肉具有温中益气、补精填髓、益五脏、补虚损的功效，可用于脾胃气虚、阳虚引起的乏力、胃脘隐痛、浮肿、产后乳少、虚弱头晕的调补，对于肾精不足所致的小便频数、耳聋、精少精冷等症也有很好的辅助治疗作用。

雌雄进补效不同。用鸡肉进补时需注意雌雄两性作用有别：雄性鸡肉，其性属阳，温补作用较强，比较适合阳虚气弱患者食用。但也因为火气大，高血压、中风、癌症、痛风以及风热感冒的病人不适合多吃。另外，公鸡也被列为发物之一，有过敏症、牛皮癣的人最好少吃。公鸡的肉质较紧致，很难熬出浓汤。人们吃公鸡更喜欢细嫩的“童子鸡”，这时更要旺火快炒，保持其鲜嫩的美味。雌性鸡肉属阴，比较适合产妇、年老体弱及久病体虚者食用。最好选购未产过蛋的雌鸡，将鸡洗净后切成数块，放入砂锅，再加入生姜2~3片，山药25克，枸杞子25克，加清水到浸没为度，加盖文火炖3~4小时，即可食用。加入中药可以增强鸡的补益作用。

吃鸡进补方式多。鸡的营养价值以草鸡为优，乌鸡尤为鸡中上品。鸡肉的食用方法很多，蒸煮、烧汤、腌制、风干，均各具风味。鸡汤味道鲜美，能促进食欲和乳汁分泌，但鸡汤的营养价值不如鸡肉高，所以喝汤时要连肉一起吃。由于鸡性温，吃得过多，易出现“燥热”之症，所以，一般每周吃2~3次便可。通常可将排骨汤、炖牛肉汤、豆腐汤、蛋汤等与鸡汤调换着吃。

除鸡肉和鸡汤外，鸡肝、鸡肾、鸡心、鸡胆、鸡内金等均有良好的医疗保健作用。如鸡肝具有补肝、养血、明目的作用，适合视力下降、夜盲症、贫血患者食用；鸡心具有补心镇静的作用，适合心悸、虚烦患者食用；鸡胆具有清热解毒的作用，对胆囊炎、百日咳患者有效；鸡内金具有健脾养胃消食的作用，对消化不良、腹胀等具有良好的治疗作用。

吃鸡进补也并非人人皆宜。鸡肉中含有丰富的蛋白质，会加重肾脏负担，因此有肾病的人应尽量少吃，尤其是尿毒症患者，应禁食鸡肉；鸡肉性温，为了避免助热，高烧患者及胃热患者禁食；鸡肉中磷的含量较高，为了避免影响铁剂的吸收，服用铁剂时暂不要食用鸡肉。最后需要提醒大家的是，鸡头最好不要吃，民谚曰：十年鸡头胜砒霜，鸡越老，鸡头毒性就越大。鸡臀尖是细菌、病毒及致癌物质的“仓库”，千万不可食用。（郭旭光）