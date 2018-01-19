节能灯 随手关影响寿命

受访专家：中国家用电器研究院工程师 唐建霞

在提倡节约能源的今天，很多人都认为“随手关灯”能节省电能，是一种美德。然而，此概念更大程度上是针对白炽灯而言。对于节能灯，频繁地开、关，不但达不到节电效果，反而损害光源使用寿命。

中国家用电器研究院工程师唐建霞告诉《生命时报》记者，由于节能灯构造较为复杂，运用了轻便小巧的电子镇流器，且不存在白炽灯的电流热效应，所以能量转换效率高。同样的亮度下，相比传统的白炽灯，节能灯的耗电量是其1/5左右。节能灯工作时，一般情况下温度比白炽灯低，寿命较长，合格的产品能达到6000~10000小时左右。但是，节能灯在开启瞬间，需要启动高电压来激发里面的气体放电，频繁的开关会加速灯管老化，还可能烧毁灯具内的电子元件，寿命就会受到影响。也就是说，随手开关节能灯并没有太好的节电效果，还会加速光源的更换。从生产消耗的角度来说，反而是一种资源浪费。白炽灯工作时，灯丝温度高，只有约10%的电能被转化成光能，大多能量被浪费掉了，电力消耗较大，且其寿命与是否频繁开关关系并不大，所以还是应随手关闭。

生活中，建议离开1小时以上时，关闭节能灯；短时间内保持开启。家中如过道、卫生间、厨房等处电灯开关较频繁的地方，可以选用白炽灯或LED灯。（赵可佳）