肝性脑病是一种以神经精神症状为主的，由急、慢性肝功能严重障碍或各种门静脉-体循环分流异常所致的，以代谢紊乱为基础轻重程度不同的神经精神异常综合征。临床主要表现为性格智力改变、行为失常、不同程度的意识障碍等。

陕西中医药大学附属医院脑病科（国家临床重点专科）主任闫咏梅教授认为，肝性脑病在不同病理阶段可分别归属于中医“黄疸、鼓胀、积聚、神昏”的范畴。其病位在脑，病变脏腑主要责之肝、脾、肾，病性有实证、虚证之别。肝性脑病急性期的病机为湿热、痰浊、瘀血、邪毒内蕴，弥漫三焦，上扰清窍，神明逆乱；肝性脑病慢性期则以正虚邪实为主,因阴阳气血衰败，精神竭绝而致神明不用。临证时须注重以下几点。

虚实分治，特色用药 肝性脑病虽然病程漫长，证候复杂，但总归不外虚实两端。临证时以虚实分治提纲挈领。实证以祛毒化浊、开窍醒神为主选方用药。以热毒为主者可选清营汤等加减，还可选用醒脑静注射液或清开灵注射液；以痰湿浊毒为主者可选菖蒲郁金汤合苏合香丸加减。虚证以益气养阴、扶正固脱为主，以参附汤、生脉散加减。邪实正虚者以祛邪补虚为主，以人参养营汤合化痰祛瘀汤加减。闫咏梅教授临床常用中药有大黄、菖蒲、丹参、水牛角、冰片等。闫咏梅教授根据自己临床经验自拟了通腑泄浊汤，应用此方灌肠以通腑开窍治疗肝性脑病，可以利胆导泻，保肝解毒，清除内毒素，防止体内血氨聚集而发病。

急则治其标，缓则治其本 肝性脑病急性发作时应遵循“急则治其标”的原则，予以“治脑病”——开窍醒神为先。病情平稳后，再以“缓则治其本”为主，即治本病（肝病）。同时，还要积极消除引起肝性脑病的诱因，重视疏肝健脾补肾。