《柒个我》男主角拥有七重人格 生活中真的有人具备"多重人格"吗?

网剧《柒个我》正在热播中。由张一山扮演的男主角沈亦臻，因为某段缺失的童年记忆，而罹患多重人格障碍，罕见地拥有七重人格。因为多重人格的关系，沈亦臻的人生充满了坎坷和危险，事业也止步不前。那么，现实生活中真的有人会具备这种“多重人格”吗？

案例：自己会给另一个自己发短信

对于“多重人格”，专家强调指出：“多重人格”毕竟是一种文艺修辞和文艺表现，和现实的精神病理全然不同，不能混为一谈。记者从南京脑科医院了解到，该院精神三科曾收治类似的一位病人，她是某个培训机构的女教师，上课时给学生讲课内容第二天全部忘记，学生问她上课讲故事的细节也没有一点印象，甚至自己会给另外一个自己发短信。医生让她做了几个重要的头部检查（头颅磁共振和脑电图）均正常，连她自己都觉得无法理解，怎么会有两个自己呢？

那么，这到底是一种什么病？南京脑科医院精神三科黄云主任医师告诉记者，上述现象心理学称为“分离状态”，患者对过去的记忆、对身份的觉察、当前的感受以及身体运动控制的正常整合功能出现部分或完全丧失，称为“分离”。由创伤性事件诱发，出现意识改变状态者，称为“分离状态”。

症状：不能将不同状态的自我统一起来

法国学者皮埃尔·让内对此作出了较为科学的说明。黄云主任介绍，让内认为人们的内心不是分为三层，而是被垂直分割成若干空间的，由若干个空间相邻并列、组合在一起。“比如说人们在认真工作的时候，往往不会想到工作以外的事情，也就是说工作以外的其他‘小房间’已经完全被封闭起来了，人们在无意识的状态下，可以在各个房间之间自由切换。”

黄云主任举了个例子，“以一名已婚男性医生为例，他的身份一会儿是医师、一会儿又是孩子的父亲、一会儿在妻子面前又是丈夫，但本人自始至终都觉得那是同一个自己。有些人，由于某种心理障碍的影响，不能将不同状态表现的自我统一起来，就出现‘多重人格’”，就像电视剧《柒个我》主角一样，一会儿谦谦君子，一会儿又粗俗无礼，一会儿变成美少女，一会儿又变成幼童等等，完全是分离的，但本人对此毫无觉察，由此对自己的生活造成很大的困扰。

随着精神科学的发展，精神病理方面的专家学者逐渐认识到并证明：所谓“多重人格”并不是外在的“人格”出了问题，而是一个人内在的“自我同一性”出了问题，于是，精神学家把多重人格的病理现象及其内质加以细化，分列在“分离性障碍”和“精神分裂症”这两个更大的病理类属之中，于是，现在新的诊断标准中已没有关于“多重人格”的诊断。

破解：爱情无法治愈这种心理疾病

在网剧《柒个我》中， 心理医生白欣欣与男主角沈亦臻相识后，阴错阳差地成为他的秘密主治医生。在白欣欣的帮助下，沈亦臻渐渐重拾勇气，直面自己所遗失的痛苦记忆，最终，沈亦臻的多重人格被治愈，他也收获了爱情、事业与梦想。

不过，黄云主任指出，治疗这种心理障碍最好的方法之一是心理大师科胡特的“共情疗法”，是“共情”而不是用剧中心理医生的爱情去治疗。治疗过程中，心理医生通过设身处地、将心比心、力图走进患者的内心世界，不作任何道德价值以及个人的好恶评价，去体验患者的体验。让患者渐渐去掉面具（多种人格），回归真实的自我，从而治愈心理障碍。而剧中心理医生对主角的爱情就违反了这个心理治疗法则。