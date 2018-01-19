冰箱嵌入柜体散热问题要注意

在小户型家庭中，为了节省空间，设计师会建议业主把冰箱嵌入到橱柜里或玄关柜里。这样设计不仅能让室内造型平整美观，还能充分利用冰箱侧面和上方的空间。但把冰箱这一大型电器嵌入到柜体中，特别需要注意散热问题。

在定制橱柜或玄关柜时，需要注意冰箱与橱柜的尺寸。需要先选冰箱、再选橱柜。业主需要详细测量冰箱各个位置的尺寸，注意压缩机位置是否外凸等情况。

其次，在定制柜体时，冰箱两侧、上方、后方，都需要留有足够散热空间，冰箱四周要有不低于5——10厘米的空间散热。为了保障冰箱散热效果，还可以安装风扇。风扇一般安装在冰箱背面，或者在冰箱上方的板材上开孔安装。另外，需要注意的是，有业主为了美观给冰箱也装上橱柜门，这种方法不可取。

此外，为了方便清洁和维修，柜体高度应该是冰箱高度加上底座高度，再加上散热设备挡板的高度，给冰箱做一个带轮子的底座，方便日后清洁、保养时，可以随时把冰箱拉出来。