人民健康与迈瑞医疗开展战略合作 打造健康产业高端品牌

人民网北京1月18日电（曾璇） 18日下午，“人民健康启动大会暨战略合作发布仪式”在人民日报社新媒体大厦隆重举行。这是人民健康首次面向全行业召开的一次宣传推介大会，同时也是人民健康与大健康领域各方携手合作，实现战略资源整合和项目对接的一场发布盛会。在发布会上，迈瑞医疗集团董事会秘书李文楣代表迈瑞医疗集团与人民健康签署了“健康中国示范基地”战略合作协议。

李文楣表示，迈瑞医疗1991年成立于深圳，是中国最早的一批医疗器械公司之一。经过20余年不懈努力，特别是在研发、创新上的不懈追求，现在已经成为国内医疗器械的龙头，并且在欧美高端医疗市场占据一席之地。

她指出，迈瑞的愿景就是通过与人民健康的战略合作，能够把迈瑞的品牌价值传播出去，能够让更多的中国人分享到高端医疗技术带来的优质生命关怀。

据了解，迈瑞医疗集团主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务，现在已经成为中国最大、全球领先的医疗器械及解决方案提供商。在北美、欧洲、亚洲、非洲、拉美等地区的32个国家设有子公司，产品与解决方案远销全球 190多个国家及地区，形成了庞大的全球化研发、营销和服务网络。