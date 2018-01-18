得了流感，吃啥能帮你“治愈”？

近几日，记者探访了省城多家医院发现，有不少流感患者出现食欲不振、恶心呕吐的症状。医生建议，这类患者在饮食上应以清淡、易消化为主，及时补充水分。

中招流感后，孩子吃不下饭

“一觉醒来翻看朋友圈，好几个姐妹因为孩子发烧几乎崩溃，想想这半个月宝贝反复发烧，昨晚还烧到39度。唉，这场可恶的流感什么时候过去啊……”济南市民刘女士在朋友圈说道。

“正值冬季，气温较低，空气干燥，是流感等呼吸道传染病的高发季节，现在我省已进入流感流行高峰期。”山东省疾病预防控制中心病毒性疾病防治所副所长、主任医师李忠介绍道，流感是流行性感冒的简称，是由流感病毒引起的对人体健康危害较重的病毒性急性呼吸道传染病。

李忠表示，“流感的抗原性易变，传播迅速，每年均可引起季节性流行，在学校、托幼机构和养老院等人群聚集场所容易发生爆发流行。”另外，据济南市妇幼保健院儿科主任医师刘志刚表示，流感一般表现为发热、头痛、肌肉关节痛、极度乏力、食欲减退等症状，常有咽痛、咳嗽，有时也会出现呕吐、腹泻等。

近一段时间，刘女士也一直请假在家照顾孩子和老人，“孩子刚开始就是发烧，一周后有所缓解，没想到孩子的奶奶又发烧了，紧接着孩子和他爷爷又都发烧了。”刘女生说道，本来孩子才30斤，这一生病又把他折腾瘦了两斤，这两天孩子根本吃不下饭。

“得了流感后，许多患者的胃肠道功能减退，出现了恶心呕吐、食欲低下的症状，这在儿童和老人身上体现得尤为明显。”刘志刚讲道，患者在生病期间的饮食护理很重要，应以清淡、易消化为主，及时补充水分。

患病时喝点柠檬水、果汁及清淡的汤

“经常有家长在孩子不吃饭的时候，给孩子硬塞饭食，这样反而适得其反。”刘志刚说，家长着急的心情都能理解，但其实能给孩子补充充足的水分、电解质，让孩子饿一顿、两顿甚至一两天都没有问题。“不过，如果孩子胃肠道疾病的症状较为严重，家长可以给孩子选择静脉输液以补充身体所需营养。”

“还应注意的是，尤其对于有发烧症状的儿童来说，高烧后全身都会感到不适，消化功能也降低。这时，家长可以适当给孩子‘空空肚子’，无需给他们捂太多衣物。”刘志刚讲道，其实，很多孩子就是因为营养过剩或是家长给捂的衣物太多，导致内火旺盛，痰多，炎症加重。

此外，临近期末，孩子们都面临着不小的考试压力。“对于有些家长让孩子带病坚持上学的做法，我不认同。一方面，孩子不能得到很好的休息，不利于病情的恢复；另一方面，这样很容易交叉传染给其他孩子，对双方都不好。”济南市中心医院呼吸内科副主任医师王欣讲道，得了流感后，不管是大人小孩，应首先以居家休息、隔离为主。

山东省千佛山医院营养科营养医师王永俊表示，流感患者在饮食上可以吃些粥、面条等清淡易消化的食物。“当然，不建议长期这样吃，如果患者食欲可以，尽量让他吃些鸡蛋、鱼肉等食物来补充营养、均衡饮食。避免油腻、刺激、太咸或太甜的食物。”

“患者在生病期间，一定保证摄入充足的水分。平时可以喝些白开水、柠檬水、清淡的汤类以及少量的果汁。”王永俊讲道，有些家长一味地让孩子多喝水，孩子在饮用大量的水后，首先增强了饱腹感，影响进食，其次喝水过多也会加重体内水负担。建议6岁以上儿童日均饮水量在800-1400毫升，成人在1500-1700毫升。

此外，刘志刚表示，生病后日常护理也很重要。远离商场等人群密集的区域，家里也要常通风换气。“有些孩子一有点感冒的症状，家长就赶紧带孩子去医院，其实不如先让孩子在家好好休息、调理几天，观察病情的发展，这样也能避免症状较轻的孩子在医院交叉感染。”