流感季节大家请保重  注意区分普通感冒和流感

昨天，记者走访开发区各大医院门诊室发现，最近感冒发烧等流感症状前来就诊的市民增加了不少。前来就诊的患者以中老年人、儿童占多数，患者在就诊室走廊外等待的队伍排得很长，其中绝大多数是感冒症状。急诊科医生告诉记者，预计流感在今后一段时间内仍将处于活跃状态，市民应做好防控措施。流感高发，给我们的生活带来了不少麻烦。

医生提醒，一定要注意区分流感和普通感冒，科学防治，对症下药。

为此记者咨询了开发区疾控中心的专家，专家解释，普通感冒，俗称“伤风”，是由多种病毒引起的，其中相当部分是由某种血清型的鼻病毒引起。流感，是由流感病毒引起的，常见的流感病毒为甲型和乙型，目前我国三种型别的流感病毒同时流行，包括H1N1、H3N2和乙型BY系。

流感和普通感冒的表现症状不同，普通感冒的潜伏期大约为1天，起病不急，咽部干痒或灼热感、喷嚏、鼻塞、流涕为主要表现。开始为清水样鼻涕，2～3天后鼻涕变稠，伴有咽痛；一般无发热及全身症状，或仅有低热、头痛。如果后期没有并发细菌感染，病程一般为5～7天，即可痊愈，没有预防用疫苗。

流感的潜伏期大约4天，起病大多急骤，全身症状较重而呼吸症状较轻。开始表现为怕冷、发热，体温可高达39℃~40℃，头痛、咽干咽痛、全身酸痛、软弱无力。部分病例可出现呕吐、腹痛、腹泻，多见于感染乙型流感的儿童。无并发症者病程呈自限性，多于发病3～4天后体温逐渐消退，全身症状好转，但咳嗽、体力恢复常需1～2周。流感，接种流感疫苗是防控最有效手段，可以显著降低接种者患流感和发生严重并发症的风险，推荐儿童、老年人等高危人群接种。需强调的是，对流行性感冒要做到早发现、早报告、早隔离和早治疗。

还有治疗基本原则不同，普通感冒，目前尚无特殊抗病毒药物，该病为自限性，病程多在1周左右，无严重症状者可不用或少用药，以对症处理、休息、忌烟、多饮水、保持室内空气流通、防止继发细菌感染为原则。如后期并发细菌感染，可根据病原菌选用敏感的抗菌药物。常选青霉素、第一代头孢菌素、大环内酯类或氟喹诺酮类。坚持有规律的适合个体的体育活动、增强体质、劳逸适度、生活规律，是预防普通感冒的最好方法。

那么，流感治疗手段主要是什么呢？

开发区疾控中心的专家说，首先要隔离患者，保持房间通风。充分休息、多饮水、饮食易于消化和富有营养，密切观察病情变化，尤其是儿童和老年患者。年龄＜5岁的儿童（尤其是年龄＜2岁儿童），易于发生严重并发症，一旦出现持续高热、伴有剧烈咳嗽、呼吸困难、神志改变、严重呕吐与腹泻等重症倾向，应及时就诊。奥司他韦等神经氨酸酶抑制剂是流感的有效治疗药物，早期尤其是发病48小时之内应用抗流感病毒药物，能显著降低流感重症和死亡的发生率。抗病毒药物应在医生的指导下使用。避免盲目或不恰当使用抗菌药物，仅在流感继发细菌性肺炎、中耳炎和鼻窦炎等时才适宜使用抗生素。

流感季节应该怎么防护呢？开发区疾控中心的专家为大家提供了几点注意事项：

首先是开窗通风，加强空气流通，流感病原主要通过人们呼吸道分泌物的飞沫传播，闭塞房间隔绝了冷风，却让细菌和病毒密度上升，会极大增加病原传染几率，因此，在空气质量达标时，家长要多开窗通风，以减少室内细菌密度和空气中的病毒。

勤洗手保健康，洗手可预防多种传染疾病，是一种简单高效的防感染方式。家长要带头，和孩子一起勤洗手，特别是饭前和外出游戏玩耍回家后，一定要先把手洗干净，每次洗手至少用洗手液或香皂揉搓双手20秒。

此外，饮食要均衡。周末在家也要吃好三顿饭，特别是早餐，让体内产生足够的热量来增加御寒能力。幼儿园三餐的食材都是精心挑选并科学合理搭配而成的，家长们可以参照幼儿园的食谱，合理搭配，补充幼儿身体所需营养。

适当户外活动，让呼吸道更耐寒，孩子呼吸道长期不接受外界空气的刺激，得不到耐寒锻炼，接触了感冒病人后，对病原菌抵抗力差，更容易患病。专家表示，即使是冬天，做好保暖措施的前提下，要让孩子最少进行半小时左右的户外活动来增强体质。周末在家也应如此。

口罩常备，防感冒防雾霾，家里有人感冒，应为患者佩戴口罩，并尽量减少与孩子的接触，防止交叉感染。同时在天气好时，加大室内通风次数，让空气流通起来，减少细菌数。而在孩子健康的情况下，家长则不必因为怕冷，在外出时给孩子佩戴口罩。如果整天戴口罩，鼻腔及整个呼吸道的黏膜得不到锻炼，宝宝反而变得娇气，稍微受寒就更容易感冒。

少到人员密集处，在流感流行时节，孩子们应避免接触有流感等呼吸道疾病的病人，应减少看电影、开会等集体活动，避免前往人群拥挤、空气污浊的场所。