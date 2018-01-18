秋冬季保健家庭靓汤：莲藕胡萝卜牛尾汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：健脾益气、滋补强身

推荐人群：平素脾胃虚弱、体虚乏力的人群，也可用作秋冬季保健常用家庭靓汤

材料：莲藕150克，胡萝卜200克，牛尾1条，瘦肉150克，生姜3片（3~4人量）。

制作方法：充分洗净莲藕的污泥，切成厚块状；胡萝卜去皮洗净，并切成块状；牛尾清洗干净，去毛汆水后再用热水清洗，切成小段；瘦肉洗净切块；将所有食材一起放入锅内，加入清水1500毫升，大火煮沸后改用中小火煲约1个小时，即可调味食用。

特色点评：冬季用莲藕煲汤既营养又好喝。选购莲藕时，可挑选外皮呈黄褐色里面肥厚呈白色、藕节短、藕身粗、藕孔小的。此外如果莲藕一时半会儿吃不完，多余的部分不用清除泥巴，直接放在阴凉湿润处保存即可，用清水洗净反而保存时间不长。

胡萝卜是很常见的食材，它富含胡萝卜素。胡萝卜素在肝脏及小肠黏膜内经过酶的作用，可以转化成维生素A，对于皮肤黏膜及视力均有较好的食疗作用。胡萝卜还含有可溶性膳食纤维，该纤维可加强肠道蠕动，从而有利于通便，因此胡萝卜是集营养与美味于一体的食材。

今天给大家推荐的这款秋冬季家庭保健汤水就是将莲藕、胡萝卜与牛尾搭配起来，口感甜润，汤浓味美，有健脾益气、滋补强身的作用，适用于平素脾胃虚弱、体虚乏力的人群。