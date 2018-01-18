极寒天气来袭 我该怎么自保

今冬的北京虽然缺雪，但是美国人民却下雪下得“够够的”了。美国爆发了史上最严重的寒潮——“炸弹气旋”，受“炸弹气旋”影响，有30多个城市出现罕见低温，气温一度跌到零下三四十摄氏度，造成至少22人死亡。同时，在日本这个冬天也不消停，13日普降大雪，部分地区积雪达70厘米厚，也造成多人伤亡，很多人一出门自己就变成了“雪人”：帽子、胡子、头发上都结上了厚厚的冰碴子……据美国疾病防控中心的数据，每年大概有1260人被冻死。此外，研究还发现，人类在极端温度下机体的适应性或许和癌症风险增加存在一种进化关系，那么人体的耐寒性到底怎样？什么情况下要尽量避免出门？

极寒的体感

-17℃就要避免室外活动

美国梅奥综合医学中心建议，一旦室外气温跌至零华氏度（约-17℃），就要避免室外活动了。如果冷空气达到-18℉（约-27℃），这个时候在室外待上半小时，就足以让你的手脚统统裹上一层冻疮了。

据BBC报道，人类天生就不是能应对极冷天气的料，这也就是为什么全球大部分人民都聚集在温热带气候区的原因。当然也有人群生活在气候极具挑战性的地方，比如加拿大北极圈内的人和俄罗斯北部的涅涅茨人部落，但大部分的现代人类还是会摒弃这种常年气温在零华氏度（约-17℃）以下的生活环境。

当然，对于严寒的抵抗能力因人而异。生物学家研究了生活在格陵兰岛的爱斯基摩人发现，他们天生耐寒能力更强，凭借特殊基因可以在严寒天气中采取不同于常人的分解脂肪的方式，从而能够更好地保暖御寒。

而对于心脑血管功能较弱的老年人来说，严寒天气致命的概率就会大很多。美国疾病防控中心的数字显示，在因极寒死亡的人中，超过一半的的人是60岁以上人群。

此外，还有血液流通差、免疫系统低下的人群，对于严寒天气也是尽量宅在家里比较好。

极寒的应对

手脚冰凉是机体在“抓大放小”

其实不止人类，在这种极寒气候条件下，就连许多自带“保暖衣”的动物，生存也受到威胁。“炸弹气旋”来袭时，连一贯耐寒性极好的北极熊也受不了了，美国多家动物园的北极熊那几日一直呆在室内取暖不出来……美国南部海域有200多只海龟因为低温被冻晕了，海龟是一种冷血动物，当海水温度过低时，它们就会处于“昏迷”状态以求降低机体消耗，以此御寒保暖。

而对于没有浓密皮毛护体的人类来说，当外界气温骤降时，下丘脑作为人体大脑内的“温度感应器”，会立即刺激肌肉开始抖动、牙齿打颤、头发直立、皮肤起鸡皮疙瘩……通过这一连串的物理反应来刺激体内制暖系统迅速启动，以保证身体各个主要器官温度不变。至少在找到新的外界保暖措施之前，制暖系统会一直“在线”。

下丘脑的主要任务就是确保人们体核温度不受外界影响，如果遇到极寒天气，也会不惜任何代价保证核心温度，这也就是为什么在寒冷天气里我们会首先感觉手脚冰凉，因为人体的制暖系统也懂得“抓大放小”，能量温度首先要供给人体核心区域，像手指脚趾一类的“偏远地区”就无法顾及到了。对于手脚皮肤这些暴露在最外面的部位，血液流通变慢，缺少热血就会导致皮肤组织僵硬破裂，也就形成了“冻疮”。

极寒的影响

高纬度地区人患癌几率大

极寒天气时，机体内系统不仅更加忙乱，“忙中出错”的概率也会更大。

塞浦路斯大学医学院的工作人员发现，住在纬度较高地区的人更容易罹患癌症。比如，居住在诸如丹麦和挪威等低温度地区的人群癌症发病率普遍较高，而爱斯基摩人的肠癌、肺癌和食道癌的发病率几乎全世界最高，紧随其后的是斯堪的纳维亚人，住在寒冷英国的人们癌症率要比印度或者泰国人高出三倍之多。

2010年的一份研究曾显示，地球北部地区的人们在极寒天气中罹患前列腺癌的比例更高，当时的结论将其归咎于缺少从日照中获取维生素D造成的。

而最新的研究提出假设，人类对极端天气的适应性可能与癌症发病风险有关。

通过比对国际上240份的癌症基因研究报告，参考患者生活环境后，研究发现，在高纬度地区生活的人们，基因会受生活环境影响而改变。报告主要作者沃斯卡列季斯博士介绍说，“帮助人类应对恶劣天气的基因变异也会引发癌症，表现出高度‘耐寒性’的细胞很容易发生癌变。”

此外，对186名个体进行研究后，研究者还发现，癌症的高发病率和环境温度降低之间的确存在着一种线性关系。极寒天气会导致机体内细胞死亡，所以，生活在这样极端环境下的人们就会被迫通过基因变异来阻止细胞死亡，修补DNA。

沃斯卡列季斯博士指出，“在极端温度下机体中或许会产生一些有益的基因突变，但同时这种突变也会促进人类癌症风险增加，细胞对低温和高海拔的耐受性或许会增加机体恶性肿瘤发生的可能性，这种效应或许也很难被自然选择过滤掉，因为大多数癌症都是人们在孕育下一代之后才患上的。”

本版编译 陈佳莉