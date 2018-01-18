流感危害大预防有方法

“流感”“普感”区别大

许多人对“感冒”的概念并不清楚，存在许多误解。实际上“感冒”、“流感”（流行性感冒的简称）、“上感”（上呼吸道感染的简称）的概念是不同的，预防和治疗的方法也不完全一样。感冒和流感虽然都是由病毒感染呼吸道引起的，但它们是两种不同的疾病。

流行性感冒简称流感，是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，发病率较高，易引起暴发性流行或大流行，病原体为甲、乙、丙3种类型流行性感冒病毒，主要通过空气飞沫传播。临床上有急起高热、乏力、全身肌肉酸痛、眼结膜炎明显和轻度呼吸道感染症状，虽有自限性，但老年人及伴有慢性呼吸道疾病、心脏病者易并发肺炎。流感的最主要特点是流行，可引起区域性、全国性，甚至世界性的大流行，因此流行是临床医师诊断流感的主要根据。由于流感病毒尤其是甲型病毒极易变异，因此每一年发生的流感的病毒株，或病毒血清型往往是不同的，一般3年一个流行高峰，发病患者数多，全身症状严重，影响健康和劳动能力。

普通感冒简称感冒，俗称“伤风”，是急性上呼吸道病毒感染中最常见的病种，虽多发于初冬，但任何季节，如春天、夏天也可发生，不同季节的感冒的致病病毒并非完全一样。其主要病原体有鼻病毒、副流感病毒、腺病毒、埃及病毒、柯萨奇病毒以及呼吸道合胞病毒，常易合并细菌感染。普通感冒起病较急，早期症状有咽部干痒或灼热感、喷嚏、鼻塞、流涕，开始为清水样鼻涕，2-3天后变稠；可伴有咽痛；一般无发热及全身症状，或仅有低热、头痛。普通感冒大多为散发性，不引起流行，但冠状病毒感染可引起某些流行。感冒多呈自限性，一般经5—7天痊愈。

常见误区

误区一：发热了，穿衣加被，出出汗热就退了

发热是感冒的一个重要症状，退热方法有多种，中医的发汗退热便是其中之一。中医把感冒分为风寒、风热两大类，发汗可使风寒、风热从汗而出，其热亦随汗而解。中医发汗讲究“度”，以“微微汗出”为宜；如大汗淋漓，则易损机体正气，甚至导致虚脱症。

有些家长喜欢给发热的孩子加衣加被，试图让其“热而汗出”。殊不知，这样做不易散热，体温难以下降，对风热、暑热感冒者(舌红、苔黄者)尤不宜。应该是适量补充温开水，保持空气流通，加快体表散热；适当保暖，以不致受凉为度；汗出时及时擦干，及时更换衣服，避免再次受凉。

误区二：输液感冒好得快

有些人患感冒后，非要输液不可，认为输液好得快。其实，输液主要作用是缓解或减低感冒的疼痛感，让患者身体保持足够的水分，有体力对抗感冒病毒。如果是不太严重的感冒，即使不吃药、不打针，适量保持身体水分、有充足的睡眠，身体的免疫系统会自然让它痊愈。所以，感冒之后如何治疗，最好遵医嘱，不要执意输液。

误区三：平时运动少，感冒了，赶快去运动，出一身汗

平时缺少运动，感冒时突然增加运动量，增加体力消耗，免疫力愈发降低，加重病情。运动后大量出汗，体内的毒素排出快，可能会出现症状明显缓解的假象，实际上这会埋下不小的“隐患”。剧烈运动后24小时内机体会出现免疫抑制，病毒却格外猖狂，可能还会发展为病毒性心肌炎、肺炎等。故运动防病重在平时坚持，感冒时则要注意休息。

误区四：大家都说感冒多喝水，拼命喝两天

通常人们感冒了，我们总是对他说：多喝点水吧。但是，近来研究发现，并没有足够的数据证明多喝水可促进感冒痊愈，相反，不少病例由于饮用了大量水分，导致体内电解质不平衡，引起低钠、低钾血症，出现恶心、呕吐、头痛、嗜睡，甚至昏迷。在身体没有任何脱水迹象时，不建议饮用大量水分来对抗感冒。

预防措施

生活起居

保证睡眠。“起居有常，行止适度”，冬三月要早卧晚起，必待日光。晚上保证充足的睡眠，在日出后晨练为宜。

注意保暖。“虚邪贼风，避之有时”，注意保暖防寒，适时增减衣物，冬季人体特别要注意的保暖部位是头、颈部、背部和脚，要穿保暖性好的衣服。

注意开窗通风。冬天气温越低人们越不爱开窗，但是这样做会把细菌关在室内。当室内有人打喷嚏或者咳嗽时，病毒就会快速滋生，从而增加患上流感的几率。建议人们每隔2-3个小时就要开窗通风换气，同时空调房里放一盆水或用加湿器来提高房间的湿度。

坚持体育锻炼。体育锻炼大多在室外举行，人体会受到冷空气的刺激，人体造血机能也发生变化，血液中的红、白细胞，血红蛋白及抵抗疾病的抗体增多，从而大大提高人体对疾病的抵抗力，有助于预防感冒、气管炎等疾病。

保持好心情。“精神内守，病安从来”,调畅情志，防止季节性情感失调症的发生。在冬季易发生情绪抑郁、懒散嗜睡、昏昏沉沉等现象，应多晒太阳，多听音乐，保持乐观情绪。

饮食预防

滋补膳食：冬季是人体精气收藏的季节，服用滋补膳食，能在体内充分、持久地发挥滋补作用，有助于来年体内阳气的发生。冬季要补阴，又要补阳，一般要滋阴补肾，填精补髓和温肾补阳并重，但需在医生的指导下进补。

补充水分：冬季气候干燥，注意补充水分，适当食用水果和蔬菜。

素体阳虚畏寒者可用葱姜汤，增强人体抗寒能力。

保健预防

推拿按摩：用两只手手掌对搓，待掌心热后按摩迎香穴(位于鼻沟内、横平鼻外缘中点)10余次，可以预防感冒及在感冒后减轻鼻塞症状。

刮痧：患者坐位俯伏于椅背上，背风，暴露肩背部皮肤。室内要温度适宜，注意保暖。用刮痧板醮清凉油或香油少许，从脊柱两旁即脊柱旁开1.5寸处从上向下刮，手法由轻渐重，干则再醮，再刮，刮至皮肤变紫或出现斑块为度。

泡脚：每晚用较热的水泡脚15分钟，水中可以滴入一些醋。要注意泡脚时，水量要没过脚面，才可以有效驱除体内的寒气，预防感冒（注：糖尿病人切忌不可选择过热的水泡脚，以免加重病情）。