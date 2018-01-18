一杯奶茶含糖量=14块方糖

北京朝阳医院营养科营养师宋新：爱喝奶茶的人易发胖!奶茶常用糖调节口感，摄入过量糖会增加龋齿、超重肥胖风险。

去年8月，上海消保委对多家“网红”奶茶店展开比较试验，结果令人震惊：试验对比显示，含糖量最高的奶茶竟等于14块方糖!试验显示，正常甜度的奶茶，含糖量介于每杯11~62g之间，平均含糖量为每杯34g，都超过了《中国居民膳食指南(2016)》(以下称《指南》)中建议的25g以下。

经检测，奶茶中的脂肪含量也偏高，尤其是奶盖茶平均脂肪含量达6.3g/100mL，最高的一杯可达41g脂肪。对于能量摄入2000kcal/d的健康成年人，《指南》建议一天的脂肪摄入量不超66克，一杯奶盖茶的脂肪量已接近推荐量的2/3。

如大量饮用奶茶超过3个月，不仅血脂可能会升高，而且脂肪堆积在腹部，容易致人发胖。如此算来，一杯奶茶中的热量需骑车3小时来消耗。

奶茶≠“奶+茶”

国家二级公共营养师王静：传统奶茶是先泡杯红茶，再加牛奶，或者像蒙古人那样，煮好牛奶之后再放点砖茶，口感和营养都不错，但是，现在的奶茶已经完全变味了。不论是奶茶店里的奶茶，还是超市卖的速冲奶茶，为了使其口感更香滑，都加入了大量的植脂末, 也就是奶精，其主要成分是氢化植物油，可能含有反式脂肪酸，对心血管健康非常不利。另外，里面还加入大量的糖及香精香料，所以说现在的奶茶已不是单纯的“奶+茶”饮品了。

奶茶中的珍珠是淀粉

营养与食品安全硕士阮光锋：珍珠奶茶中的“珍珠”是以淀粉为主要原料制成的，如常用的木薯淀粉便是其中一种。此外，还会用一些小麦蛋白和食品添加剂。加小麦蛋白，是为了使“珍珠”有好的口感和嚼劲，它是一种蛋白质，除了某些对小麦过敏的人不宜食用外，一般情况下并不会对人体构成任何危害。

珍珠奶茶中珍珠的制作如果使用糯米、葛粉等黏性较强的原材料，比较难以消化，消化功能不好的人就不要吃这样的“珍珠”了。

实在喜欢请自制

北京大学营养与食品卫生学硕士董文红：原料有水、奶和茶叶。在奶锅里加水烧开，放入1汤匙茶叶(茶叶量根据自己喜好调整)，浸泡2~5分钟，滤掉茶叶留茶汤，倒入3/4杯纯牛奶，重新加热煮沸(避免牛奶焦糊)，可以加入少量糖调味，这样传统奶茶就大功告成了。自己做出来的奶茶，虽然蛋白质和钙含量与牛奶相比减少了一半，但只要不添加大量的糖，还算是一种健康的饮品。