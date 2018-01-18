新华社北京1月17日电 1月17日，第三十一次全国“扫黄打非”工作电视电话会议在京召开，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席会议并讲话，强调要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，大力营造积极健康的社会文化环境，有力服务党和国家工作大局。

黄坤明强调，要认真总结党的十八大以来“扫黄打非”工作的有益经验，巩固发展良好工作态势。立足新时代新使命，面对新形势新挑战，“扫黄打非”工作只能加强、不能削弱，必须坚持不懈、深化拓展。严厉打击非法出版活动，坚决遏制不良文化和有害信息的传播，聚焦整治网上传播淫秽色情低俗信息，推动网络空间更加清朗，深入治理假媒体假记者站假记者，打击侵权盗版行为，严格规范新闻出版传播秩序。

黄坤明强调，各地各相关部门要牢固树立“四个意识”，切实增强责任感使命感紧迫感，以踏石留印、抓铁有痕的劲头和钉钉子精神，把各项重点工作落到实处，推动“扫黄打非”工作不断开创新局面、取得新业绩。

会议表彰了2017年全国“扫黄打非”先进集体和先进个人。

《 人民日报 》（ 2018年01月18日 04 版）