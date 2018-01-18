三无保健品，专盯老年人

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日前，中国消费者协会发布“2017年十大消费维权舆情热点”，其中，老年保健品成为十大消费维权热点之首。普通的食品、器械、日用品“摇身一变”，具有了神奇的保健功效，许多老人心甘情愿高价购买。老年人为何容易受骗？“坑老保健品”的监管难在哪里？请看记者调查。

看骗局

“忽悠”式推销、赠送礼品，引诱老年人非理性消费

“大家说，年纪大了什么最重要？对，是健康！”早上7点钟，村湾小广场已经人声鼎沸。一个男青年举着话筒，向坐在简易塑料凳上的30余名老人大声喊话，旁边还有两名中年女子站在场外警惕地环顾四周。

这是日前发生在湖北通山县闯王镇刘家岭村的场景。近年来，公开推销保健品成了该村的常见事。

这一回，卖的是“电磁疗内衣裤”，据说穿上能治风湿病、糖尿病、缓解腰酸腿痛。男青年并不急着推销产品，而是先跟老人们拉家常、谈养生。近一个小时里，他从中华孝道谈到科学前沿，时不时与老人们互动并赠送礼品，现场掌声不断……很多人当场就要交钱拿货。短短十几分钟，24套“电磁疗内衣裤”便销售一空。

76岁的舒老汉买完东西正要离开，撞上了赶来找他的小儿子。小儿子生气地指责推销者“诈骗”，并拿出手机准备报警，却被暴怒的父亲拦了下来。

记者在国家企业信用信息公示系统上发现，该“电磁疗内衣裤”的生产、销售公司并不存在，是典型的“三无产品”，类似商品在一些网店上单价只有不到40元，卖给老人的价格却是每套120元。村支书陈细庆曾召集年轻人开会要求防止自家老人上当，甚至还报过警，无奈“卖家买家一个愿打一个愿挨，警方调查几乎没有实际成效”。

家住上海的小缪有着同样的无奈：家里年近80岁的老父亲最近为了买一台6万块钱、号称德国进口的保健仪器，向老伴要3万块付了首期，还找子女借钱。“但是我妈后悔了，说钱拿不回来就跳楼！”后来经过反复交涉，这家公司总算退回了钱款。“我真是搞不懂，他也是大学毕业，怎么就那么轻信骗子？”

日前，上海社科院社会学研究所与上海市消保委发布的调查报告显示，过去一年上海13.8%的老年人在保健品上消费超过1万元，44.9%的老年人有非理性消费保健品倾向。据介绍，去年上海市消保委共计受理保健品投诉375件，同比上升2.2%，涉及金额300余万元，但保健品投诉数量仅占投诉总量的0.32%，且大部分是子女投诉。

上海市消保委秘书长陶爱莲说，老年人维权意识较差，发现上当，也大都是“打落牙齿往肚里咽”，这无疑助长了不法分子的嚣张气焰。

识套路

设置“温柔陷阱”，形成精神依赖，让老人们防不胜防

一场场保健品骗局中，老人为何屡屡心甘情愿被“忽悠”？

调查数据显示，虽然调查对象中七成以上的子女提醒过老人不要上当，但效果并不理想。购买保健品的行为倾向与老年人的学历、原工作职务等无关，与年龄、健康状况和与子女亲密度相关，且随着年龄的增长而快速提高。如在61—65岁老人中，此比例为28.7%，但80岁以上老人则达到95.2%。

专家认为，老年人知识更新慢，面对疾病，他们往往会病急乱投医，导致轻易被骗子“拿下”。即使是具有一定文化水平的人，“宁可信其有不可信其无”的心态也使他们的心理防线容易被攻破。

在湖北鄢城派出所便衣大队队长程兴强看来，犯罪分子极力营造的“送温暖”氛围，正是专为老人而设的“温柔陷阱”。“相比于远在他乡的子女，温言好语、体贴入微的保健品销售人员更让老人有依赖感。即使在破案之后，还有一些老人不愿承认上当受骗。”

湖北通山刘家岭村保健品流行的现状，在乡村较为普遍。刘家岭村很多年轻人都在外打工，离乡千里，只有老人留在家中。日常生活的枯燥、精神世界的空虚等因素给了保健品推销者乘虚而入的机会。大城市也有类似的问题：子女平日工作繁忙，而老人们生怕影响孩子工作，生了病也不敢告诉家人，而是寄望于所谓的保健品。等到上了当醒悟过来，害怕“丢面子”或者担心给子女添麻烦，也不愿报案。

骗子们“高明”的骗术，也是让老年消费者防不胜防的重要原因。

程兴强向记者再现了一个诈骗团伙的行骗过程：2016年12月8日，田某某一伙人以举办感恩活动向老年人送温暖的名义，发放传单将上百名老人引至宜城市汇友宾馆会议室，冒充养生专家的身份，向老人们宣传保健知识，并推销所谓“宜兴紫砂杯”“虫草保健品”等大量廉价保健品，并承诺第二天参会将全额退款，等于赠送。老人们第二天收到退款，就更加信任该诈骗团伙。一周后，该团伙向老人们推销标价500元的怀表和标价1200元的“奥克斯空调”，现场有60余人交钱拿货。第二天，等着退款的老人们来到宾馆，却发现早已“人去楼空”。经警方查证，老人们所买的“奥克斯空调”只是市场价150元的暖风机，怀表则是无生产厂家、生产日期和生产地址的“三无产品”。

程兴强介绍说，这是一种常见的针对老年人诈骗的策略，可以说是“放长线钓大鱼”。不法分子往往打着“送温暖”“关爱老人”的旗号，赠送日用品等小礼物引诱老人上当，取得老人信任后，狠狠骗一次就收手，“打一枪再换一个地方”。

破难题

需政府、社会齐发力，建议设立保健品购买“法定冷静期”

针对保健品监管，各地纷纷出招。比如，去年5月以来，湖北省食药监局、工商局等十部门联合开展专项整治行动，向食品、保健食品欺诈和虚假宣传行为亮剑。半年时间，全省共查处各类案件627起，驱散、取缔117个涉案点，责令停产停业105家。湖北省食药监局总工程师朱与杰介绍，整治涵盖了利用电话、网络、电视购物等方式违法宣传、销售保健食品行为与未经审查发布，以及发布虚假保健食品广告行为等。

然而，与行政执法部门打了多年“交道”，保健品销售公司也在“研究”如何规避打击。上海市消保委副秘书长唐健盛说，“例如，分布在社区的营销点、体验店，只负责保健品展示体验，主要做维系感情、推广所谓保健养生的工作，不销售实物。然后采取‘会销’方式，也就是会议营销。这是保健品营销中的常用手段，通过集体式‘洗脑’，使老年人产生强烈购买欲，最后给你一张所谓优惠券，告诉你去指定地点购买。”唐健盛认为，这种把营销推广与实际销售分开的模式，给执法监管带来很大难度。

“保健品监管的难点，还在于缺乏有效的执法手段。”一位基层市场监管所的负责人谈道，在不少案例中，保健品企业往往在一个区举办推介活动，而在另一个区进行销售，由于涉及跨区域执法，基层执法人员往往权责有限。

陶爱莲建议，立法和执法部门需要通过更有力的法治手段规范市场。要规范市场的销售行为，要求商业经营场所必须证照齐全；商品和服务必须明码标价，销售对象为老年人的，必须主动提供发票。同时，建议设立老年人购买保健品的“法定冷静期”制度，即60岁以上老年人购买保健品在一定期限内，享有无理由退货的权利，以避免老年人非理性消费行为可能带来的损失。

上海新消费研究中心刘波认为，子女自身和社区等社会主体也需要多关心老年人。在亲情层面，子女应主动关心老年人的生理和心理需求，为老年人适当购买安全、合格的保健品；在社会层面，加大社区建设力度，丰富老年人晚年生活，多组织针对老人的专业健康知识讲座，增强其对真假保健品的辨识能力。

《 人民日报 》（ 2018年01月18日 06 版）