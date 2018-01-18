警惕这些重出江湖的陈年谣言

编者按：近日，一篇有关“央视曝光‘巨毒’食品名单”的文章在网络不胫而走，经查证，文章中罗列的食品安全信息不实，既危害了正常的舆论环境秩序，误导公众；又不利于食品行业的健康发展。

食品安全问题在信息越来越透明公开，互联网发展越来越快的今天，受到了公众更加密切的关注。然而，这点却常被不法分子利用，编造各类不实信息并在网络广泛传播。治理食品谣言，打击不实信息传播行为与治理食品安全问题事件同样重要。

1月14日，中国健康传媒集团有限公司的官方微信公众号“健康中国头条”对上述文章进行了批驳，本期照谣镜栏目摘录了其中的重点内容，为读者逐一破解，以正视听。

1 涂蜡蛇果

文中提到蛇果表面全部是蜡，并且可被打火机点燃。文章还配有图片，图片中，一名所谓的“消费者”一手拿着红色蛇果，另一手握着小刀置于蛇果表面，而在蛇果的表皮上则是满满一层白色蜡状物质。文章还这样告诫读者：“记住吃苹果削皮，否则您吃到肚子里的不是营养，而是满嘴的蜡！”

辟谣：这是一个2012年的“陈年”谣言。苹果外面涂的是食用果蜡，涂蜡本来就是为了保持水果新鲜度而采用的常用方法，不仅从外国进口的蛇果会被打蜡，那些非本地出产需长途运输的也都会被打蜡。据悉，这类蜡是从螃蟹、贝壳等甲壳类动物中提取出来的，对人体无害，其作用主要是保鲜，防止苹果在长途运输、长时间储存中腐烂变质。

2 “胭脂虫”染色饮料

这则谣言最早出现于2012年，近日又被这篇文章“旧饭重炒”。文中声称星巴克咖啡店被爆出使用压碎的“胭脂虫”尸体作为添加色素为其草莓口味星冰乐染色。文章还将星巴克饮料与胭脂虫尸体的图片放在一起，引人猜想。

辟谣：星巴克的确使用过一段时间胭脂虫红，在被指出后已改用番茄红素，但星巴克停止使用这类天然色素并不是因为其安全问题。胭脂虫红是唯一一种品质优良的纯天然、无任何毒副作用的动物色素，也是我国认可的食品添加剂。但由于国内产量较为稀少，该产品主要依靠进口，因此相对昂贵，价格在每千克2600元左右。

3 “毒饮料”果粒橙

“果粒橙也出事了”，看到这类标题，您是否感到眼熟？文中提到可口可乐公司承认旗下果粒橙饮料含有美国禁用农药“多菌灵”，浓度虽未超标，但专家指出多菌灵可致脑麻痹、肝肿瘤。原文甚至搬出香港食物环境卫生署、香港中文大学等行政部门与高校名称吸引大众眼球。

辟谣：这依然是一个“陈年”谣言。可口可乐曾主动向FDA报告旗下产品果粒橙的巴西产地原材料检测出多菌灵，经过美国食品药品管理局与美国环境保护局的评估，确认其使用产自巴西橙汁的饮料是安全的。多菌灵在欧盟和橙汁原料产地巴西是允许使用的，欧盟限量200ppb，这次检出浓度为35ppb，对人体是完全无害的。在中国，经国家食品质量监督检验中心检测，结果为多菌灵成分“未检出”，因此消费者无需对市场上的果粒橙产品担心。

4 兰州“砷”拉面

“兰州拉面”也未能在此文中逃过“被黑”的命运，并且一“黑”则黑一片。文章称：“所有兰州拉面馆都在使用让面粉更有弹性的拉面剂，其主要成分是蓬灰，含有大量致癌物质砷。”

辟谣：该谣言最早出现在2013年。兰州牛肉面传统工艺讲究“三遍水，三遍灰，九九八十一遍揉”。其中，“灰”就指蓬灰，加入后可使拉出来的面条爽滑透黄、筋道有劲。后来，该工艺被拉面剂替代，就是对蓬灰进行提纯，摒除有害物质。目前兰州市场使用的是由兰大、交大及相关企业研制的拉面剂，已通过有关安全认证。

5 黄瓜“避孕”

文章还指出，“绝育黄瓜：被涂避孕药吃了会绝育”，称市场上卖的头顶鲜花的黄瓜都是用避孕药、雌激素涂抹的黄瓜，人吃后会出现不孕不育甚至绝育等可怕后果。

辟谣：这个“陈年”谣言可以追溯到2011年。人们常说的避孕药主要成分为动物激素，对植物性的黄瓜生长发育没有任何作用。黄瓜上使用的植物生长调节剂能促进黄瓜生长发育，具有激素作用，而避孕药中也含有激素，经过不实传播，就产生了黄瓜使用避孕药的谣言。