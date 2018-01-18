广西加强酒类产品质量安全监管

近日，广西壮族自治区食品药品监督管理局下发《关于开展酒类产品质量安全专项整治工作的通知》（以下简称《通知》），决定在全区范围开展为期3个月的酒类产品质量安全专项整治行动，全面排查酒类产品生产、销售以及餐饮服务环节风险隐患，严厉打击违法生产经营行为，督促落实生产经营者主体责任。

《通知》要求各单位加强对酒类产品生产加工小作坊、销售者及餐饮服务提供者，制假售假黑窝点的监督检查，针对白酒、葡萄酒及果酒、其他酒（配制酒、其他蒸馏酒、其他发酵酒），特别是要以散装销售的白酒和小作坊生产的白酒、其他蒸馏酒等酒类产品为重点，排查经营单位使用甲醇、工业酒精等有毒有害非食用原料生产、超范围超限量使用食品添加剂、非法添加药品等违法违规行为；以及经营假冒伪劣酒类产品等违规行为。

《通知》强调要结合春节期间酒类市场供需旺盛的特点，集中力量对酒类产品生产经营重点环节、重点区域、重点场所进行检查，严厉打击制假售假违法犯罪行为。重点加大白酒小作坊和散装白酒经营单位的监督抽检频次、范围。对抽检不合格的，要及时处置，彻查原因，控制风险。