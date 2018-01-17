儿童医疗迎“互联网+”风口 资本入局破解供需难题

2018年1月14日，由中国医疗保健国际交流促进会健康产业投融资分会主办的“互联网+下的儿童医疗服务升级”主题沙龙在北京举办。国家儿童医学中心-首都医科大学附属北京儿童医院、星石投资、华盖资本等知名医疗机构和投资界代表出席。

二孩政策放开后，儿科医疗显得更加捉襟见肘。想要全面提升医院的消化能力，将医疗资源更深度发挥，就要将大数据、互联网等技术与儿童保健、医疗实际地结合起来。

对于这个结合，国家儿童医学中心-首都医科大学附属北京儿童医院院长、健康产业投融资分会主任委员倪鑫指出，资本投资学院和机构都将是一个长线机制，对于投资来讲周期将很长。他还指出了未来儿科的三个发展方向：一是保健，从根本上降低儿童患病率，医疗服务随之将更好；二是服务，患病后的接纳服务、绿色转诊会诊等问题还待解决和提高；三是数据统计，大数据所提供的数据统计体系将成为儿童保健、医疗的有力靠山。

华盖资本董事长、健康产业投融资分会常务副主任委员许小林也强调了儿童医疗的缺乏性和发展的急迫性，他从投资的视角指出了医药投资2.0时代的三个关键词：研发创新、并购整合、产融结合。细化到儿童医院投资，异地扩张能力、多元化的运营能力和保障医疗安全能力将决定资本投资所产生的质量和效果。

与其他专家的观点一致，星石投资首席执行官杨玲作为二级市场的机构代表也表达了对医药的看好。原因在于医药既有消费股的属性，受到消费升级、行业扩容的影响，又有成长股的属性，一个好的品种就能够带来几年的业绩爆发。尤其是医改政策，利好儿童用药的，比方说可以纳入优先审评的药品标准中有一条就是儿童用药，比如最新版的医保目录当中新增了91个儿童药品品种。此外，每千名儿童床位数增加到2.2张，二胎政策全放开，这些都将是对医药及儿童医疗的利好。