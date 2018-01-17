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膝盖的求助“信号”有哪些？自测关节健康

2018年01月17日09:42 来源：钱江晚报

　　膝盖最主要的求救“信号”就是痛，不明原因的上下楼痛、爬山痛，或者膝盖平时不痛，按压之后会痛，不能弯曲或者稍微弯曲就痛，此外，有酸胀、僵硬、腿脚不利索的情况也要看医生。

　　另外，还可通过两个动作来自测下关节的健康。

　　1、慢慢下蹲到最深，然后像鸭子一样左右腿交替蹲着前行，如有酸胀或疼痛，表示有问题了。

　　2、能否轻松下蹲、起立，站立时双腿可否轻松并拢。

　　你是否患有骨质疏松症？

　　以下任何一项回答为“是”的话，请去骨质疏松专科就诊：

　　1、父母曾被诊断有骨质疏松或曾在轻摔后骨折？

　　2、父母中一人有驼背？

　　3、是否经常摔倒（去年超过一次），或因为身体较虚弱而担心摔倒？

　　4、40岁后的身高是否减少超过3cm以上？

　　5、每天运动量少于30分钟？（包括做家务、走路和跑步等）

　　6、是否经常大量饮酒（每天饮用超过两单位的乙醇，相当于啤酒1斤，葡萄酒3两或烈性酒1两）？

　　7、是否不能食用乳制品，又没有服用钙片？

　　8、每天从事户外运动是否少于10分钟，又没有服用维生素D？

　　9、女士回答：是否在45岁或以前就停经？

　　10、男士回答：是否出现过阳痿、性欲减退或其他雄激素过低的相关症状？

(责编：许晓华、权娟)


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